Prins William om prins George: Skal slåss for at han skal få et normalt liv

Prins William snakker ut om savnet etter mamma Diana og hvordan han vil oppdra sin sønn, arveprins George.

– Jeg skulle likt å ha fått hennes råd. Jeg hadde elsket at hun fikk møte Catherine og se barna vokse opp. Det gjør meg trist at hun ikke får det, og at de aldri får kjenne henne.

Dette er bare ett av en rekke utsagn Prins William (34) kommer med i et intervju med magasinet GQ, mens 20-årsdagens for hans mors brå død i en omstridt bilulykke nærmer seg.

Les også: Prins Harry i terapi etter prinsesse Dianas død

Magasinets redaktør mener at prinsen aldri har vært så åpenhjertig om Dianas endelikt tidligere.

Fikk du med deg? Dianas eks benekter at han er Harrys far

VOKSEN NÅ: Prins William med familien, her på vei til gudstjeneste sist jul. Foto: REUTERS

William synes han nå kan snakke mer åpent og ærlig om moren sin. Han mener også å huske henne bedre enn tidligere. Men:

– Det har tatt meg 20 år å komme til dette stadiet. Jeg synes fortsatt det er vanskelig, sier han, og legger til at da det skjedde var alt så sårt.

– Og det er en annen type sorg enn det folk flest har, fordi alle andre vet om det, alle kjenner historien, alle kjenner henne.

Barnas beste



Prinsen gjør det videre klart at han er avhengig av stabiliteten familielivet gir ham, for å kunne gjøre sine offentlige oppgaver på en god måte.

Så du? Prins George og prinsesse Charlotte sjarmerte i tante Pippas bryllup

Barna George (3) og Charlotte (2) skal forøvrig vokse opp i lykkelige og trygge omgivelser, lover William – men gjør følgende klart hva George angår:

– Jeg vil at han skal vokse opp i et ekte, levende miljø, ikke bak vegger i et palass, han må komme seg ut. Media vil gjøre det vanskelig, men jeg vil slåss for at de skal ha et normalt liv.