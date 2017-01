Prins William og prins Harry om Diana-hyllest: – På tide nå

Prinsene skal sette opp en stor statue av sin avdøde mor i hagen til Kensington Palace.

Prins Harry var bare 13 år og prins William 15 da prinsesse Diana mistet livet i trafikkulykken i Paris 31. august 1997. I år er det altså 20 år siden den tragiske ulykken som rystet verden og preget de to prinsene for alltid.

Nå har prinsebrødrene bestemt å hedre Diana på en måte som gjør at de selv vil ha glede av minnesmerket hver dag.

Statuen av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet – og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permament fra høsten.

NÅ: Prins Harry (t.v.) og prins William er blitt 32 og 34 år. Foto: REUTERS

«Det er nå gått 20 år siden vår mor døde, og det er på tide nå å anerkjenne den positive innflytelsen hun hadde i England i resten av verden ved å sette opp en varig statue», skriver brødene i en kunngjøring fra det britiske hoffet.

Kensington Palace er også prinsenes barndomshjem.

Prinsesse Diana beholdt en leilighet her frem til sin død, til tross for at hun ble skilt fra prins Charles i 1996.

«Moren vår berørte så mange liv. Vi håper statuen vil hjelpe alle som besøker Kensington Palace til å minnes hennes liv og virke», skriver sønnene videre.

1988: Prinsesse Diana med lille Harry på armen og William foran – på balkongen på Buckingham Palace. Foto: REUTERS

Planen er at kunstverket skal stå klart til høsten.

Nå pågår arbeidet med å finne den rette skulptøren. En egen komité er nedsatt for å forsikre seg om at prosjektet løses best mulig, skriver BBC.

Det var ikke udelt begeistring da det ble laget en minnefontene for Diana i Hyde Park i 2004. Utgiftene overskred budsjettet kraftig, og mange var uenige i utformingen og gjennomføringen.

