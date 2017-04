Prins William fortsatt i sjokk over prinsesse Dianas død

Prins William forklarer hvordan det har påvirket psyken hans å miste moren på en så brutal måte i ung alder.

– Det verste er sjokket. Selv om det har gått 20 år siden det med mamma, så kjenner jeg fortsatt at jeg har en følelse av sjokk i meg, sier prinsen i BBC-dokumentaren «Mine Over Marathon», som tar for seg mental helse.

– Folk sier at sjokket ikke kan vare så lenge, men det gjør det. Man kommer aldri over det. Det er et så ufattelig spesielt øyeblikk i livet at det aldri forlater deg. Man bare lærer seg å leve med det.

Prins Harry var bare 13 år og prins William 15 da prinsesse Diana mistet livet i trafikkulykken i Paris 31. august 1997. I år er det altså 20 år siden den tragiske ulykken som rystet verden og preget de to prinsene for alltid.

FERIEBILDE: Prinsesse Diana, prins William og prins Harry på Mallorca i 1987. Foto: AP

Prins William forklarer i intervjuet at det å akseptere alle følelsene, har hjulpet ham. Han mener at det å ha en slik bagasje som han har fått, gjør ham bedre rustet til å forstå andre.

Nettopp egne erfaringer gjør at han brenner for temaet psykisk helse. Det å kunne snakke om det som er vondt og vanskelig, betyr mye.

– Man lærer nok å forstå seg selv og sine egne reaksjoner bedre enn en som ikke har møtt særlig motgang i livet. Og det er jo ganske viktig. Man kan forklare andre hva disse følelsene betyr, og hvorfor man har det på den måten. Når man klarer å tenke rasjonelt rundt situasjonen, så innser man at det er ok å føle seg litt sint eller opprørt. Og når man har anerkjent følelsen, klarer man å takle den bedre, mener den britiske tronarvingen.

Intervjuet med William kommer i kjølvannet at hans yngre bror, prins Harry (32), forklarte i et åpenhjertig TV-intervju at han har vært på sammenbruddets rand flere ganger i årene etter morens bortgang.

Prinsebrødrene gikk på nyåret ut med en kunngjøring om at de i år skal hedre moren på en måte som gjør at de selv vil ha glede av minnesmerket hver dag. En statue av den døde prinsessen skal få sentral plass i Hagen ved Kensington Palace, hvor prins Harry har en leilighet – og prins William og hans hertuginne Kate også skal bosette seg permament fra høsten.

Kensington Palace er også prinsenes barndomshjem.

Prinsesse Diana beholdt en leilighet her frem til sin død, til tross for at hun ble skilt fra prins Charles i 1996.

