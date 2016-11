Prins William takker hertuginne Kate for å være en fantastisk støtte og mor.

Prins William (34) var denne uken på sitt første offisielle besøk i Vietnam for å være med på en konferanse om ulovlig handel av ville dyr. I et intervju med et av de største engelskspråklige talkshowene i Vietnam åpnet prinsen opp om farskapet og konen, hertuginne Kate.

– Jeg er veldig heldig som har støtten til Catherine. Hun er en fantastisk mor og kone, sa han ifølge ABC News.

Paret giftet seg i 2011, og sammen har de sønnen prins George (3) og datteren prinsesse Charlotte (1). Ifølge Vanity Fair har overgangen til familielivet ikke bare vært enkel for prinsen:

– Jeg har slitt til tider, forandringen fra å være en singel og selvstendig mann til ekteskap og få barn har vært en stor omvelting i livet, sa han og la til:

– Jeg elsker barna mine høyt og jeg har lært mye om meg selv og familie bare av å få barn, sier han.

Lærer å ha en jente i familien

Ifølge E Online beskriver han sønnen George som «en liten rakker som holder han skjerpet», men at han er en «søt gutt».

– Og Charlotte, husk at jeg ikke har hatt en søster, så det å ha en datter er en veldig annerledes dynamikk. Jeg lærer å ha en datter, og om å det å ha en jente i familien, fortalte han.

Da nyheten om at prins William og Hertuginne Kate ventet sitt andre barn la ikke broren prins Harry skjul på at han gledet seg til å se broren lide.

– Hvis det er en jente kommer han til å slite enda mer. Jeg hadde likt å se han takle det, sa prins Harry.

Skjermer barna



Det britiske prinseparet har vært nøye med å skjerme barna for pressen. I 2014 sendte de ut et advarende brev til en fotograf som muligens hadde forfulgt sønnen og hans barnevakt. Først da prinsen begynte i barnehage i januar fikk pressen de første bildene av ham.

Det britiske kongehuset lettet også på sløret like før jul i fjor og slapp et familiebilde av prinsefamilien til pressen. De første bildene av prinsesse Charlotte var det moren hertuginne Kate som selv sto bak, men da prins George ble tre år tidligere i år var det hoffotografen som sto for bildene. Da fikk den unge prinsen oppmerksomhet for noe annet enn at han fylte år.



