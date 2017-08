Prins Harry om Dianas død: Dette tynger ham mest

Prins Harry plages ved tanken på at paparazzifotografene tok bilder av hardt skadde Diana i baksetet på bilen den tragiske kvelden for 20 år siden.

Både prins Harry (32) og storebror prins William (35) har stilt opp i flere intervjuer de siste månedene for å hedre prinsesse Diana. 31. august er det 20 år siden den skjebnsvangre kvelden i Paris, der Diana, kjæresten Dodi Al Fayed og sjåføren mistet livet.

Begge prinsene er åpenhjertige i sine beskrivelser av savnet etter moren. I et nytt BBC-intervju røper prins Harry, som bare var 12 da moren døde, hva som har tynget ham aller mest.

– Noe av det som har vært aller vanskeligst å akseptere, er at det var de samme folkene som jaget henne inn i tunnelen, som tok bilde av henne da hun lå døende i baksetet på bilen, sier prins Harry i intervjuet.

ÅPENHJERTIGE: Prins William og prins Harry i vår. Foto: AFP

– Både William og jeg vet det, og vi har blitt det fortalt av flere mennesker at det var sånn det var. Hun hadde ganske alvorlige hodeskader, men var absolutt i live der i baksetet. Og disse personene som forårsaket ulykken, tok bilder av henne mens hun lå der og døde i stedet for å hjelpe henne, sier han.

Brødrene forteller også at de har medfølelse med pappa prins Charles som var den som måtte gi dem dødsbudskapet den gangen.

FERIEBILDE: Prinsesse Diana, prins William og prins Harry på Mallorca i 1987. Foto: AP

– Det må være noe av det hardeste en forelder må gå gjennom – å fortelle barna dine at den andre forelderen er død. Hvordan man klarer det, vet jeg ikke. Men han var der for oss, sier Harry i det samme intervjuet.

Prins William var 15 da prinsesse Diana døde. Han sier at det han husker best fra begravelsen, var at han hadde en lang pannelugg han sørget for å skjule seg bak, så ingen skulle se tårene.

BEGRAVELSEN: Prins William og prins Harry bøyer hodet foran morens kiste under begravelsen i 1997. Foto: Pa Photos

– Jeg hadde jo mye hår den gangen, og det ble som et sikkerhetsskjold på en måte. Jeg vet det høres latterlig ut, men der og da tenkte jeg bare at hvis jeg ser ned i gulvet, og håret dekker ansiktet, så er det ingen som kan se meg, sier William, som er den andre i arverekken til kronen etter dronning Elizabeth (91).

