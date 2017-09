Begge familiene er svært glade for nyhetene, ifølge meldingen fra Kongehuset i Storbritannia.

Hertuginne Kate og prins William venter sitt tredje barn, skriver det britiske kongehuset på Twitter. Begge familiene er svært glade for nyhetene, ifølge meldingen.

De skriver at Kate, som i sine tidligere svangerskap lider av ekstrem svangerskapskvalme, og at hun får behandling i Kensington Palace. Hun vil derfor ikke gjennomføre sine planlagte møte på Hornsey Road barnesenter i London i dag, står det videre.

En rekke pressefolk skal ha møtt opp utenfor barnesenteret i dag morges, men fikk beskjed av ansatte om at hertuginnen hadde avlyst i siste liten, og uten forklaring, skriver Daily Mail.

Det er ennå ikke kjent hvor langt på vei hertuginnen er. Avisen skriver videre at hertuginnen annonserte svangerskapet før det var gått tolv uker forrige gang, nettopp på grunn av at hun måtte avlyse planer på grunn av svangerskapskvalmen.

Skjermer familielivet

Paret giftet seg i 2011, og har barna prinsesse Charlotte (2) og prins George (4) fra før.

Det britiske prinseparet har vært nøye med å skjerme barna for pressen. I 2014 sendte de ut et advarende brev til en fotograf som muligens hadde forfulgt sønnen og hans barnevakt. Først da prinsen begynte i barnehage i januar fikk pressen de første bildene av ham.

Det britiske kongehuset lettet også på sløret like før jul i 2015 og slapp et familiebilde av prinsefamilien til pressen. De første bildene av prinsesse Charlotte var det moren hertuginne Kate som selv sto bak, men da prins George ble tre år tidligere i år var det hoffotografen som sto for bildene. Da fikk den unge prinsen oppmerksomhet f or noe annet enn at han fylte år.

Prins William har tidligere fortalt at å bli far var en stor omveltning i livet hans. Da hyllet han også hertuginne Kate for å være en fantastisk støtte og mor.

Familien har bodd i Norfolk siden 2011, men i januar ble det kjent at de flytter til London for å avlaste dronningen.