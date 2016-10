Wesenlund-byste vandalisert

Bysten av Rolv Wesenlund, i hjembyen Horten, ble natt til søndag vandalisert og utsatt for hærverk. Politiet står uten spor i saken.

– I løpet av kvelden lørdag eller natt til søndag har noen brukket hodet bakover. Det er brukt så mye makt at hodet har løsnet fra bysten, sier operasjonsleder Marius Knudsen ved politiet i Vestfold til VG.

Han forteller at selve bysten nå er sikret og tatt vare på av ildsjelene som sørget for at den kom på plass i september i år. Nå står bare fundamentet igjen.

Les også: Slik husker det norske folk Rolv Wesenlund

– Det er ganske spesielt at en byste av Rolv Wesenlund, som Horten by er så stolt over, blir utsatt for dette hærverket, sier Knudsen.

Så langt står politiet uten spor i saken, men er svært interessert i tips fra publikum

I følge Gjengangeren blir bysten nå bli sendt til Danmark der den vil bli reparert av kunsteren som har laget den, Nanna Drews Brødum.

Wesenlunds siste tid: - Han fikk mye kjærlighet!

– Det må ha vært lagt mye kraft i det for å få brukket bysten bakover, sier hun til avisen.

Ordfører Are Karlsen i Horten er sjokkert over en slik vandalisme.

– Jeg har nesten ikke ord. Her har folk stått på frivillig og samlet inn penger for å hedre Rolv Wesenlund, og så finner noen på å ødelegge det. Jeg skjønner ikke hva som driver folk som finner på sånt, sier han til Gjengangeren.