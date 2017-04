David Beckham og barna hyller Victoria på bursdagen

Ektemannen David Beckham bedyrer sin kjærlighet, mens datteren Harper (5) synger bursdagssang for mamma.

Victoria Beckham fyller 43 år i dag. 17. april. Det markerer David Beckham (41) med å skrive på Instagram under et glamorøst og lystig bilde av kona:

«Gratulerer med dagen til en fantastisk mamma, kone og venn. Vi elsker deg. Ha en nydelig dag».

Også sønnene Cruz (12) og Romeo (15) bruker bildedelingstjenesten til å gjøre stas på moren.

«Du er verdens beste mamma», skriver Cruz under et bilde av seg og Victoria, mens Romeo har lagt ut en enda lengre hilsen under et mor og sønn-bilde:

«Mamma, jeg elsker deg så høyt og håper du har din beste dag noensinne. Du er den aller beste mammaen som finnes, og du er perfekt på alle måter. Jeg elsker at du får meg til å le hver dag, og uansett hva som skjer, så ser du alltid glad ut. Jeg elsker deg til månen og tilbake».

Lille Harper på fem har ennå ikke noen profil på Instagram, men bursdagsbarnet har selv postet en sjarmerende video av datteren der hun synger «Happy birthday».

«Jeg elsker dere», skriver Victoria til familien sin under videoen.

Sønnen Brooklyn (18) er den eneste som i skrivende stund ikke har brukt nettstedet til å gratulere moren, men pappa David har tagget alle de fire barna under sin hilsen.

Den berømte familien er flinke til å glede hverandre i sosiale medier. Også tidligere har de delt hjertevarme hilsener til hverandre foran hele verden, som da de feiret 17 års ekteskap i fjor.

Victoria og David Beckham giftet seg i 1999. De tre sønnene fikk lillesøsteren Harper i 2011.

Victoria takker David: – Han elsker meg

Familien lever litt mer tilbaketrukket nå enn tidligere, da Beckham var aktiv på fotballbanen og kona var i vinden som popstjerne, motedesigner og jetsetter. I mange år var de ukentlig spaltestoff, men nå er det sjeldnere mellom hver gang de figurerer i rampelyset.

Det har tidvis stormet rundt stjerneparet. Gjentatte ganger har de vært utsatt for heftige rykter om utroskapsaffærer.

– David og jeg har ingenting å bevise. Vi elsker hverandre, passer på hverandre og er sterke både som partnere og som foreldre, uttalte fru Beckham til britiske medier i 2015. Da hun ble tildelt Glamour-prisen i fjor, takket hun ektemannen for støtten.

I 2013 ble Victoria og David kåret til verdens beste foreldre i en landsomfattende undersøkelse i Storbritannia.