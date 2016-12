VG-tegning av Trump går viralt

Christian Bloom (43) hadde egentlig forkastet tegningen av Donald Trump som en baby full av bæsj i ferd med å sende verden utfor stupet. Men så vant ikke Hillary Clinton valget likevel.

Tegneren Christian Bloom illustrerte en kommentar av Frithjof Jacobsen forrige helg, lykkelig uvitende om hva som ventet ham. Noen dager senere har nemlig tegningen hans blitt spredd på nettet i stor fart, og 43-åringen blir overøst med komplimenter.

– Det er litt i overkant for en som foretrekker å sitte alene og pusle med mitt, som jeg har gjort i 25 år, sier han beskjedent.

– Man planlegger ikke akkurat at ting skal gå viralt, som denne tegningen har gjort.

Bloom sier han får hyggelige meldinger og beskjed om at han har gjort «a great job». Og noen ønsker å la tegningen få videre liv.

Bloom, som har vært graffiti-tegner selv, har blitt kontaktet av noen i New Jersey som gjerne vil overføre tegningen på en stor vegg i New Jersey.

– Jeg har tydeligvis truffet et eller annet i tidsånden, et behov for å uttrykke noe presist om Trump. Tilfeldigvis traff min tegning det behovet. Kanskje noen finner trøst i å dele vemmelsen også?

Tegneren husker ikke helt hvordan han kom på å gjøre Trump til en baby, men ideen kom lenge før det ble klart at Trump blir USAs neste president.

– Den dukket egentlig opp i valgkampen, mens jeg holdt på med en annen tegning om Hillary. Så håpet jeg jo, og regnet med at Hillary skulle vinne soleklart som jeg hadde blitt fortalt. Så tegningen hadde egentlig blitt lagt i skuffen.

Bloom innrømmer nemlig at han egentlig ikke er så glad i politiske vitsetegninger.

– Mange politiske tegninger er nært propaganda. Trump-tegningen er direkte, men den funker kanskje til saken. Egentlig foretrekker jeg litt mer subtile tilnærmingsmåter.

Bloom har tegnet digitalt, så derfor eksisterer det ikke noen «original» som sådan. Men han sier han nå vurderer å lage trykk av tegningen.