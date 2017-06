Markus (15) fikk VG-lista-drømmen oppfylt

Med en livstruende muskelsykdom har Markus Hagen Calado en mer utfordrende hverdag enn 15-åringer flest. Men som 14-åringer flest drømmer også han om å se på VG-lista.

Markus Hagen Calado ble født med en sjelden muskelsykdom. Det betyr at han må sitte i rullestol og være koblet til en respirator døgnet rundt.

24. juni er en spesiell dag for Markus. Ikke bare er det hans siste dag som 15-åring, men gjennom organisasjonen «Make a Wish» får han drømmen sin oppfylt. Nemlig å se VG-lista på Rådhusplassen. I årevis har han sett arrangementet på TV, men i år skal han endelig få være til stede på arrangementet.

– Det er en av Norges største konserter, og det er alltid noen av mine favorittartister som opptrer på VG-lista, sier Markus.

Aller mest gleder han seg til å se Marcus & Martinus, JOWST, Katastrofe, Morgan Sulele og Julie Bergan.

Torsdag kjørte han og familien fra Kristiansand til Oslo, og ble innkvartert på Oslo Plaza. Fredag fikk Markus møte flere artister backstage, blant annet Admiral P, Cezinando Amanda DeLara og OnklP.

– Det var veldig gøy, forteller Markus.

Fikk gratulasjon av forbildene

Det var imidlertid ikke sikkert Markus hadde krefter til å overvære konserten. Sykdommen tapper han nemlig for krefter, og et så stort arrangement krever mye anstrengende forberedelser.

– På grunn av min sykdom blir jeg veldig sliten. På en side har jeg utrolig lyst til å dra dit, men helsemessig vet jeg ikke om det er så lurt, sa 15-åringen til VG lørdag formiddag.

Men 17.00 er han på plass på Rådhusplassen. Og en halvtime før showet får han møte to av sine forbilder – Marcus & Martinus.

– Hei Markus, gratulerer med dagen i morgen, utbryter de, og gir han en god klem.

De tre guttene snakker seg imellom, og sørger for å forevige møtet med selfies.

Det er imidlertid ikke første gang de møtes. Markus har vært fan av duoen helt siden de var med i Melodi Grand Prix junior, og møtte de for første gang i forkant av finalen. Og Marcus & Martinus kjenner han igjen.

– Vi synes det er helt fantastisk at han er her. Vi har vel møttes 5–6 ganger, og det er alltid veldig hyggelig å møte på han, sier Marcus.

Artistene forteller at det bare skulle mangle og gratulere Markus med dagen.

– Han har jo bursdag, man blir jo bare 15 år én gang, sier Marcus.

Guttene har stramt tidsskjema før de skal på scenen, men avslutter møtet med en high five.

– Det er dette som gir han mest glede, forteller mamma Mai-Lis Hagen stolt.

Ønskebarn

Det var moren til Markus som tok kontakt med «Make a Wish» i 2015.

– I livet vårt er vi opptatt av gode øyeblikk. Markus elsker kjendiser og artister, og få møte dem er kjempestas, sier hun.

Hun forteller at hun er imponert over 14-åringen sin, hans positivitet, livsgnist og måten han takler de kjipe tingene som kommer på.

– Han gjør det beste ut av det, sier Hagen.

«Make a Wish» ble stiftet i 2015 og har som mål å oppfylle ønsker til barn med livstruende sykdommer. Styreleder Lisa Cooper forteller at moren til Markus var den første som tok kontakt.

– Vi sendte et team ned til Kristiansand for å bli kjent med Markus og finne ut av hva han ønsker. Det er veldig rørende for oss, han er vårt første ønskebarn, sier hun.

Men det er ikke alle drømmer som kan oppfylles for en som har Markus' sykdom. Og hans største ønsker er ting som de fleste tar for gitt. På spørsmål om hva Markus skulle ønske å gjøre, som har ikke kan, svarer han:

– Å gå, ta fly og snakke høyt, forteller han.