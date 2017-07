Fanny Andersen hadde nesten gitt opp musikken – så smalt det

Fanny (22) fikk nei fra alle plateselskaper. Så slapp hun låt på egen hånd.

Artistspiren ga ut låten «Kids» i november i fjor. Før det jobbet hun i klesbutikk, og forberedte seg på å legge musikken på hyllen. At alt plutselig skulle skje på én gang var hun ikke forberedt på.

En måned etter utgivelsen signerte Fanny med management. Og atter en måned senere fikk hun platekontrakt.

Sto frem i musikkvideo: Overrasket venner og familie

Lørdag 24. juli gjorde hun sin tredje sceneopptreden noensinne. Og det på selveste VG-lista på Rådhusplassen. Onsdag var hun på plass på listeshowet i Bergen for sin fjerde konsert, og resten av sommeren skal hun følge turneen.

Se opptredenen hennes i Bergen her:

At Fanny Andersen har gjort pangsuksess på kort tid er det liten tvil om. Men at veien dit var trå, det kan hun bekrefte.

– For et halvt år siden skrev jeg ikke musikk lenger engang. Jeg hadde planer om å slutte helt. Det var ingenting som skjedde, og jeg fikk masse nei, sier hun.

Fanny har kommet rett fra scenen, og er fortsatt i ekstase etter opplevelsen. «Urealistisk» er ordet hun bruker.

– Det var helt sykt. Jeg husker aldri noen ting, sier hun.

Men at hun har hatt det kjempegøy vet hun. Og at hun gjorde det bra.

Husker du? Trekløveret som ble popstjerner

Barndomsdrøm

– Jeg har sett på VG-lista i så mange år. Jeg var på Rådhusplassen som publikum for tre år siden, og da ga jeg meg som mål at jeg skulle stå på den scenen om to år. Jeg visste at det var urealistisk, men hvis jeg ikke klarte det på to år, skulle jeg skulle, sier hun.

Heldigvis ga hun det tre år, men hun trodde aldri egentlig på at hun faktisk kom til å stå på den scenen.

– Det er en skikkelig milepæl. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse.

Julie Bergan: Får med bestevenninnen Fanny Andersen på VG-lista showet

Men selv om Fanny Andersen har blitt et kjent navn i Norge, lar hun ikke braksuksessen gå til hodet på henne. Hun vet for eksempel ikke hvor mange ganger "Kids" er spilt av på Spotify. Til info er det nesten 2,5 millioner ganger. Låten "The Days" bikker snart tre millioner avspillinger.

– Jeg følger aldri med på tallene. Det er det andre folk som kan bry seg om. Jeg vil ikke ha den nerven, for jeg føler det kan ødelegge kreativiteten.

Men hun skal sjekke senere på dagen. For som artist på VG-lista får man ofte økt oppmerksomhet. Som Marcus & Martinus som virkelig fikk sitt gjennombrudd på Rådhusplassen for to år siden.