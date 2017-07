The Main Level om musikkvideo: Avbrutt av politiet og statistsex

Boybandet møtte på uforutsette utfordringer da de skulle lage sin nye musikkvideo.

I dag er The Main Level på hjemmebane på VG-lista i Bergen, og de tre guttene gleder seg til å spille sin nyeste låt for bergenserne – «Bombadilla».

Musikkvideoen slippes samme dag, og den kan du se øverst i saken.

VG-lista 2016: Ville tilstander da The Main Level spilte på hjemmebane

Hadde seg på sett

Da Sander Helmers-Olsen (21), Alexander Instøy (23) og Eric Tryland (18) var i Spania i mai for innspilling av musikkvideoen, var det imidlertid ikke alt som gikk på skinner.

De måtte nemlig avbryte flere ganger.

– Plutselig ropte manageren «stopp» og «kutt», og da så vi at noen koste seg litt vel mye, sier Helmers-Olsen og ler.

To av statistene hadde nemlig tatt seg en liten pause fra settet, og benyttet anledningen til å kose seg litt ekstra.

– Det kunne blitt en helt annen film. Men det passet ikke helt, sier Instøy lattermildt.

Bandets ferskeste medlem, Eric Tryland la imidlertid ikke merke til hendelsen.

– Jeg gikk glipp av tidenes begivenhet, forteller Tryland oppgitt og ler.

Trioen tok imidlertid hendelsen med godt humør, og forteller at innspillingen kom i gang rimelig kjapt igjen.

– Man kan jo ikke avbryte hyrdestunden. Man må la sånt gå sin gang, sier Helmers-Olsen til latter fra de to andre.

VG-lista 2017: Intervjuer fra den røde løperen

SPILLER PÅ VG-LISTA: Onsdag er The Main Level med Sander Helmers-Olsen, Eric Tryland og Alexander Instøy på Festplassen i Bergen. Foto: Bjarte Hoff Ludvigsen

Ble stoppet av politiet

Men det var ikke de eneste problemene som dukket opp.

Under en strandscene hvor det i utgangspunktet skulle være rundt 30 statister, møtte om lag 170 stykker opp, ifølge guttene. Da kom også politiet.

– Hele greia ble satt på vent, forteller Helmers-Olsen.

Årsaken var at det ikke var innhentet tillatelse for å filme, og innspillingen holdt på å bli avsluttet. Heldigvis hadde de med seg en tolk som fikk godsnakket med politiet, og de fikk lov til å fullføre.

På tross av noen avbrytelser, en stjålet sekk og noen ødelagte mobiltelefoner, forteller trioen at de hadde en fantastisk tur.

VG-lista-turné: Disse artistene kommer

Får nakenbilder

Helmers-Olsen forteller at oppmerksomheten til guttene i boybandet innebærer alt fra at fansen kjøper flybilletter for å sitte på samme fly som dem, til at de sender hundemat i posten.

– Men det er bare Alex som får nakenbilder, sier han og ler.

– Jeg har fått litt nakenbilder på Snapchat. Det gikk så langt at vi sa at de måtte slutte. Det er litt kjipt å få nakenbilder av unge jenter, sier Instøy.

Tryland erstattet bandmedlem Laurent Kelmendi i mars i år, men har allerede fått kjenne kjendisstatusen på kroppen.

– Folk kommer bort til meg på gaten, det er veldig merkelig. Allerede den første uken kom det bort noen jenter til meg og spurte om de kunne ta bilder, sier han.