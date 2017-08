Morgan Sulele har flyttet sammen med kjæresten

DOKKA (VG) Artisten skapte overskrifter da han ble kjæreste med sin egen videobabe Rebekka Norvik i fjor. Nå har de to flyttet sammen.

Magnus Clausen (25), bedre kjent under artistnavnet Morgan Sulele, står bak låten «Bare min» som er spilt av over 24 millioner ganger på Spotify. I 2015 fikk han det store gjennombruddet da låten ble nominert til Spellemann for årets låt.

I fjor skapte artisten overskrifter da han ble kjæreste med Rebekka Norvik (22), som ble omtalt som artistens egen videobabe. De møttes med andre ord under «Lakenet», som var tittelen på Morgan Suleles singel.

– Det går veldig fint med oss. Vi har nylig flyttet inn sammen og har det veldig koselig. Nå har vi vært sammen i over ett år, forteller han til VG.

Artistnavnet Morgan Sulele kom til Magnus Clausen da han og en venn skulle finne et sært og tullete navn de kunne bruke til et par låter.

– Det var litt morsomt med et afrikansk etternavn, men senere ble det faktisk et seriøst artistnavn, sier Clausen.

Etter hvert som singlene har blitt sluppet har også Clausen blitt svært opptatt med turnélivet. I fjor hadde artisten over hundre reisedøgn.

– Det tar mye tid, men det er gøy å oppleve, sier artisten.

Clausen er fornøyd med turnélivet på VG-lista. I kveld står han på VG-lista-scenen for femte gang når turneen gjester Dokka.

– Det er veldig fint. Man møter mange unge mennesker og nye artister hele tiden. Også er det mange talentfulle folk, sier han.

Engasjerte fans

Ifølge Clausen når han ut til mange unge og legger ikke skjul på at det har vært spesielle møter med fans.

– Engang fikk jeg et kjede av en fan der hun hadde inngravert både mitt og hennes navn. Det var ganske sykt. Også får jeg brev og blomster, sier han.

Artisten er fornøyd med engasjementet blant fansen.

– De er helt suverene. Hver gang jeg slipper en låt så hører de på sangene så mye at de får den opp på listene, sier han fornøyd.

For å kommunisere med fansen bruker han Snapchat. Der har han åpen konto slik at fansen kan sende han bilder og meldinger.

– Jeg får veldig mange hyggelige meldinger, sier han.

Lever av musikken

I dag kan Clausen leve av musikken, men det har han ikke alltid gjort. Da han akkurat hadde sluppet «Bare min» hadde ikke pengene begynt å rulle inn ennå, det skapte et problem før en konsert i Trondheim.

– Jeg rakk ikke flyet mitt, og da var jeg så blakk at jeg ikke hadde råd til å kjøpe nye flybilletter. En kompis måtte derfor legge ut for meg, sier han og ler.

Nå har låtene hans flere millioner avspillinger og han bruker mye tid på musikken.

– Jeg vil nå langt. Jeg jobber hele tiden med nye låter for å slå gamle rekorder, sier artisten.

Målet til Clausen er å nå et utenlandsk publikum og drømmen er å gjøre samarbeid med Ed Sheeran.

– Cezinando hadde også vært veldig kult! Han er så flink, sier Clausen.

Til høsten satser han på å slippe flere nye låter, og ambisjonene for fremtiden har han klart for seg.

– Om 10 år bor jeg forhåpentligvis i London eller Los Angeles og driver med låter der. Forhåpentligvis holder jeg flere konserter. Jeg vil spille mye, sier han.