Emilie Adams bruker musikken som terapi

LEKNES (VG) Nå flytter den VG-lista-aktuelle artisten til Oslo for å satse for fullt.

Emilie Adams har tidligere gjort seg kjent i musikkonkurranser som «Idol» og «The Stream». I sistnevnte konkurranse røk hun ut som førstemann fra finalerundene. Nå er det noe hun ser på som en fordel.

– Jeg hørte bare at man kunne få en platekontrakt. Jeg brydde meg helt ærlig ikke om livesendingene eller å vinne det programmet. Jeg fikk den platekontrakten og tenkte at jeg ville bruke den for alt den er verdt, sier Adams, som nå er signert med Warner.

­– Det å synge andres låter på fredagskvelden, det var viktig og lærerikt, men det var aldri den veien jeg jeg ville gå, legger hun til.

Emilie om morens bortgang: – Føler nærhet til henne når jeg synger

JANTELOV: Emilie Adams kommer fra et lite sted, og forteller at det ofte bringer med seg mye jantelov. Det har ikke stoppet henne fra å følge drømmen. Foto: Terje Mortensen , VG

Vil finne egen vei

Adams er på plass i Leknes for å synge på VG-lista-konserten sammen med TRXD. Da VG møter henne, har hun så smått begynt med kveldens forberedelser, men sier at hun ikke er nervøs. Ett år etter TV-deltakelsen begynner musikkdrømmen å bli virkelighet.



– Jeg flytter snart til Oslo for å skrive mer musikk. Det er det eneste jeg vil og bryr meg om. Jeg har sittet så mange år og skrevet musikk i en kjeller, så fikk jeg denne muligheten. Det er veldig kjekt, smiler hun fornøyd.

Fanny Andersen: Hadde nesten gitt opp musikken

Den siste tiden har 20-åringen jobbet for å finne sin egen vei i musikkbransjen.

– Jeg har fått en sjanse og skal bruke den for alt den er verdt. Jeg gleder meg veldig til å gi ut min egen musikk, og ikke bare ta del i andres prosjekter.

Saken fortsetter under direktesendingen.

Personlige tekster



Adams forteller til VG at hun er spent på hvordan det blir å slippe de nye låtene, ettersom mange av tekstene er veldig personlige.

– Låtskriving er veldig terapeutisk for meg. Jeg er egentlig en veldig privat person når det kommer til hva jeg tenker på. Men jeg føler det er lettere da man kan lage en sang ut av det enn å fortelle om ting du ikke har lyst til. Det er sånn jeg alltid har gjort det, forteller hun åpenhjertig og legger til:

– Det handler om å få ting ut.

Cezinando: – Jeg vil ha noe som er privat

Som liten mistet hun moren, og det er noe hun tror spiller inn i at mange av låtene hun skriver er av den dystre sorten.

– Når du skriver en tekst, og kjenner at du blir truffet selv, da føles det ekte. Det er sikkert underbevisstheten min som slår inn, så da man ser tekstene på papiret blir det annerledes. Jeg snakker på en måte om disse tingene med meg selv, og da kan det bli sterkt, sier hun.

Hkeem og Temur: Dette brukte de sin første lønning på

Temaet som går igjen i flere av låtene er vond kjærlighet.

– Det trenger ikke være mellom to personer. Jeg er i et forhold og har det veldig bra, så det er ikke det. Kjæresten har blitt vandt til det. Jeg tror jeg har sendt ham 200 sanger der det høres ut som det holder på å gå skeis mellom oss, men det er ikke sånn. Vond kjærlighet kan bety mange ting, forteller hun.

Har kjent på Janteloven



Som en som «alltid» har visst at hun vil jobbe med musikk har det ikke alltid vært lett å være fra et lite sted hvor alle kjenner alle.

– Jeg kommer fra en liten by som heter Jørpeland. Ofte på små steder er det mye Jantelov, og det har jeg kjent på. Jeg er ganske emosjonelt herdet, og jeg bryr meg ikke så mye lenger. Jeg har sagt jeg skulle bli popstjerne siden jeg var syv år, og jeg har fortsatt ikke endret den tankegangen. Jeg tror det handler mye om at folk ikke er vandt med den væremåten.

Julie Bergan: Derfor kler hun ikke av seg

Før sommeren gikk også en drøm i oppfyllelse for Emilie Adams. Hun fikk nemlig beskjed fra plateselskapet Warner om å pakke kofferten for å reise til Los Angeles sammen med blant andre Julie Bergan, for å jobbe med nytt materiale.

­– Jeg følte på at jeg hadde et forventningspress til meg selv. Jeg ville levere gode låter, og det er ikke så lett på direkten.

Nå flytter 20-åringen til hovedstaden for å følge musikkdrømmen og jobbe med eget materiale.

– Det er det viktigste for meg, og det har det alltid vært. Jeg ser ikke for meg et liv der jeg ikke gjør dette, så nå må jeg bare gripe muligheten, avslutter hun.