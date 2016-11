Obama og Biden-bilder går viralt etter valget

På Twitter harselerer flere brukere med narrestreker som kan gjøre overgangen til Det hvite hus vanskelig for Donald Trump.

Etter at Trump ble valgt til president i USA, har flere tatt til sosiale medier for å uttrykke sin uro for hvordan det vil gå med verden med tanke på hans mange kontroversielle utsagn.

Det har kommet til uttrykk gjennom memes, eller bilder og tekst, hvor de bruker den nåværende presidenten og visepresidenten til å spøke med hvordan de skal holde Trump ute av Det hvite hus.

Blant annet BBC og US Weekly har omtalt memene, og skriver at de er et forsøk på å forklare hva Joe Biden og Barack Obama egentlig prater om.

En av dem er av Obama og Biden som går i en lang korridor, hvor visepresidenten holder rundt presidenten og forklarer planen: «Har du sett «Hjemme alene»? Obama: Joe, nei. Biden: Bare en felle. Obama: Joe.»

I en annen foreslår Biden at de skal snike seg inn en februarnatt og stjele skoene til Trump, så dumpe lego på gulvet.

I en annen må Obama forsikre seg om at Biden gir riktige opplysninger videre til Trump.

Så prøver Biden å holde Trump ute av Det hvite hus med et hemmelig passord.

Heller ikke internett lar Trump glemme skandalevideoen hvor han snakker om å gripe kvinner i skrittet.

Instagram mener også at en måte å gjøre ting vanskelig for Trump er å ikke gi han passordet til internettet.

I en annen vil visepresidenten legge prompeputer under alle putene før Trump flytter inn.

På Instagram mener en at måten Biden vil gjøre Mike Pence, Trumps visepresidentkandidat, komfortabel på er å holde Obama ekstra lenge i hånden.