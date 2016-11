Amerikanske kjendiser ber for landet sitt etter nyheten om at Donald Trump blir USAs neste president. I Norge har den ferske presidenten høstet både hyllest og kritikk.

I morgentimene onsdag ble det klart at Donald Trump vil bli USAs 45. president. Det ble ikke utelukkende godt mottatt blant kjendisene i og utenfor USA. I sosiale medier har flere uttrykt sine følelser rundt det endelige resultatet.

Her hjemme i Norge er Kari Jaquesson blant dem som er positiv til Trump som president. På sin facebook-side skriver hun: «Meget bra og verdig tale fra USA´s president. Så blir det mer enn nok å kritisere etterhvert, sånn er det bare. «Partnership, not conflict» – det lover bedre enn Clintons løfter om mer krig i alle fall.».

Jaquesson ønsker ikke å kommentere posten ytterligere ovenfor VG.

Thomas «Fingern» Gullestad skriver på instagram: «Mannegruppa Ottar har blitt Amerikas president» under et bilde av Donald Trump.

Tinashe Williamson skriver på instagram at: «USA våkner opp til tidenes fyllenerver. Det her er så bekmørkt.»

Amerikanske kjendiser ber for landet

Lady Gaga var aktiv for Hillary Clinton både på Instagram og Twitter. I morges ba hun sine følgere be en bønn for Amerika.

Den tidligere Disney-stjernen Demi Lovato ber for hennes lillesøsters generasjon.

Madonna beholder kampviljen, og skriver på Twitter: «Vi gir aldri opp»

Ariana Grande skriver på Twitter at hun syns dette er skremmende, og en time senere skriver hun at hun er i tårer over utfallet.

Seth MacFarlane, stemmen til flere av rollefigurene i Familien Griffith, skriver på Twitter at selv om mange ikke likte hverken Bush eller Obama er dette noe helt annet: «Mange er genuint redde nå. Dette er nytt».

Før han spøker med at det ikke er noen annen vei nå enn «president Kim Kardashian».

Den amerikanske komikeren og skuespilleren Sarah Silverman oppfordrer til håp på sin twitterprofil, med et sitat fra Anne Frank: «Til tross for alt, tror jeg fortsatt at folk virkelig er gode i hjertene sine».

Rihanna la ut et sitat Trump ga til People Magazine i 1998: «Om jeg skulle stille til valg hadde jeg stilt som republikaner. De er den dummeste gruppen velgere i landet. De tror på alt på Fox News. Jeg kunne løyet og de ville fortsatt kjøpt det. Jeg vedder på at tallene mine ville vært fantastiske.» Artisten selv føyer til «us» med en trist emoji.

Kesha derimot la ut en selfie, og skrev under: «Pust inn. Pust ut. Jeg friker ut også, men sammen vil vi klare oss. Vi har hverandre, «animals». Spre kjærligheten. Spre håp.»

Ruby Rose, kjent fra «Orange Is the New Black», la ut et bilde av det amerikanske flagget og teksten: «Jeg er livredd». Under bildet skriver hun en langt tekst hvor hun oppfordrer til at man i stede for å klage eller frykte fremtiden, heller trykker menneskene som har vært utsatt for Trumps kommentarer tettere til seg: «Presidenten definerer ikke landet, folket gjør. Folket i landet definerer ikke deg, du gjør. Så vær din egen helt»