TMZ om skandaleparet: Hun vil nekte ham skilsmisse

20 år etter at læreren Mary Kay Letourneau innledet det forbudte forholdet til sin 13 år gamle elev, vil han skilles. Men hun nekter.

Letourneau var 34 år, gift og mor til fire da hun forelsket seg i sin 12 år gamle elev Vili Fualaau. Forholdet skapte enorme overskrifter verden over. I dag er hun 55 og han 33.

Etter 12 år vil altså Fualaau skilles. Han sendte inn separasjonspapirene 9. mai.

Ifølge TMZ, som var de første til å melde om bruddet i natt, norsk tid, har ikke Letourneau tenkt å gå med på separasjonen. Nettstedet har fått innsyn i rettsdokumenter, hvor 55-åringen i det som beskrives som en «bisarr søknad», krever at ektemannens separasjonssøknad avvises.

I RETTEN: Mary Kay Letourneau i 1997. Foto: AP

Letourneau oppgir ikke noen konkrete grunner for at søknaden skal forkastes, skriver TMZ, som har vært i kontakt med Fualaaus advokater. De opplyser at han står fast ved sin beslutning, og at det ikke har skjedd noe som gjør at han vil trekke søknaden.

Dømt for voldtekt



Letourneau sonet først seks måneder bak murene før hun på nytt ble dømt til syv års fengsel for voldtekt av gutten.

I RETTEN: En 17 år gammel Vili Fualaau. Foto: AP

Til tross for de to dommene – paret giftet seg to måneder etter at hun ble løslatt. Da var han nettopp blitt myndig. Vielsen ble vist på underholdningskanalen Entertainment Tonight. Paret har fått to barn sammen.

Da læreren ble dømt til fengsel i 1997, var hun gravid med elevens andre barn. En rettslig kjennelse forbød de to å møte hverandre. På det tidspunktet hadde Letourneaus første ektemann for lengst søkt om og fått innvilget skilsmisse. Han tok med seg parets fire barn, som han fikk eneomsorge for, og flyttet til en annen stat.

Letourneau og Fualaau bor i Seattle med sine to barn.

En ikke navngitt kilde nær familien sier til People at paret har hatt problemer i forholdet en god stund.

– De har forsøkt å løse dem, men ikke klart det. Men begge er innstilt på å være gode foreldre for barna, sier kilden, som avviser at det er noen tredjepart involvert.

