Løslatt O.J. Simpson i video: – Ingenting har forandret seg

Fem timer etter at han ble prøveløslatt, fant amerikanske presse O.J. Simpson (60) på en bensinstasjon.

– Hvordan i.. Har dere.. Har dere alle fulgt etter meg?

Det er en tydelig overrasket og oppgitt, men samtidig lattermild O.J Simpson som uttaler seg til en amerikansk paparazzi for første gang siden han ble prøveløslatt fra fengselet i delstaten Nevada åtte minutter etter midnatt lokal tid søndag.

Løslatelsen skjedde midt på natten nettopp for å unngå oppstyr i media.

Planen gikk imidlertid ikke helt som planlagt, og i en video publisert av blant andre New York Post og TMZ blir Simpson spurt hvor han er på vei.

– Det har ikke du noe med, svarer den tidligere amerikanske fotballstjernen kontant.

På spørsmål om hvordan det føles å være en fri mann, svarer Simpson noe mer utfyllende:

– Jeg har vært i en bil de siste fem timene, så hvordan skal jeg vite hvordan det føles? Jeg har vært i «ingenmannsland» i ni år og ikke gjort noe som helst. Ingenting har forandret seg siden det. Hva hadde dere forventet? Ingenting har forandret seg, sier han, og git uttrykk for at han trenger alenetid:

– Vær så snill, kan jeg få en pause her?

Fotografen velger å gi den prøveløslatte 70-åringen viljen sin, hvorpå Simpson takker han og gir tommel opp til kameraet.

I rettssalen var det imidlertid lett å lese lettelsen i ansiktet til Simpson, som lenge har lengtet etter en prøveløslatelse:

I videoen sitter Simpson i baksetet på en bil. Hvem som kjører bilen, er ukjent.

Talsperson Brooke Keast i Lovelock Correctional Center, der Simpson satt fengslet, har ikke ønsket å gi noen informasjon om hvem som hentet 70-åringen i fengselet natt til søndag.

Kommisjon: Stabile planer



Simpson ble i 2008 dømt for væpnet ran og kidnapping etter at han og fem andre, to av dem bevæpnet, stormet et hotellrom i Las Vegas og overfalt to menn som de hevdet hadde stjålet samlerobjekter fra Simpsons karriere som idrettsstjerne.

Dommen for Simpson lød på 33 års fengsel med prøveløslatelse tidligst etter ni år.

I juli i år besluttet så en enstemmig benådningskommisjon i Carson City i Nevada at Simpson kunne prøveløslates tidligst 1. oktober.

Benådningskommisjonens fire medlemmer la vekt på at Simpson har stabile planer for livet utenfor murene, at han ikke var dømt tidligere og den lave risikoen for at han ville begå ny kriminalitet, skrev AP den gang.

Da Simpson forklarte seg for benådningskommisjonen, sa han at han ikke mente å skade noen i forbindelse med ranet.

– Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd, sa han også.

Da han til slutt fikk beskjed om at han kunne prøveløslates, så han ned i bordet foran seg og sa «takk». Tidligere i høringen brøt han ut i latter:

Frikjent for drap

Simpsons forsvarere har hevdet at dommen var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ron Goldman i 1994.

Drapsrettssaken i 1995 fikk enorm medieoppmerksomhet i USA, og den amerikanske befolkningen var dypt splittet i synet på hvorvidt Simpson var skyldig eller ikke.

Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.

Vil til Florida

Simpsons advokat Malcolm Laverne forteller til KTNV-TV at 70-åringen nå ønsker å flytte til Florida for å spille golf og være med venner og familie, skriver NTB.

Laverne sier han ikke ser for seg at prøveløslatelsen vil by på noen problemer.

– Oppførselen i fengselet har vært plettfri. Slik forventer jeg at det vil fortsette, sier LaVergne.