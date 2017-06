Merce (9) og Mylee (9) har vært kjærester hele livet – nå flytter han

Bildene av den tårevåte avskjeden går viralt.

I den lille byen Gonzales i Louisiana sitter en ni år gammel jente med hjertesorg – og historien hennes spres nå som ild i tørt gress.

Ni år gamle Mylee er nemlig blitt offer for omstendigheter hun ikke får gjort mye med. Den jevngamle gutten Merce skal flytte til California, noe som betyr at småttingenes livslange forhold blir satt på en tøff prøve.

Mylees storesøster la mandag ut en tweet med bilder av avskjeden mellom niåringene.

«Min lillesøsters kjæreste flytter, og deres farvel var det tristeste noensinne», skriver hun – og meldingen går viralt så det ljomer.

TÅREVÅTT: Mylee tar ikke lett på at mannen i hennes liv må forlate henne. Foto: GLEN MEYNARDIE

VG har snakket med guttens pappa, Glen Meynardie. Han er danseinstruktør og forteller at de må flytte på grunn av en god jobb han har takket ja til.

Gir alltid klemmer



Ifølge Meynardie har det unge paret gått på danseskole sammen siden de var to år gamle.

– De har kalt hverandre kjærester så lenge jeg kan huske. De har holdt hender i dansekonkurranser siden de var to-tre år gamle, sier faren.

DANSELØVER: Merce og Mylee fant rytmen da de såvidt hadde lært seg å gå. Foto: GLEN MEYNARDIE

– De gir hverandre klemmer før og etter trening. Merce har pleid å følge Mylee til bilen og gi henne farvelklem.

Meynardie forteller at Mylee tok det eksepsjonelt tungt da hun fikk vite at Merce skulle flytte.

– Hun sa: «Livet mitt er over. Jeg skal jo gifte meg med Merce. Hvordan skal jeg få giftet meg med ham hvis han er i California?»

Håper på eventyrslutt



Marces pappa humrer av situasjonen, men understreker at foreldrene også tar den unge hjertesmerten på alvor.

(saken fortsetter under videoen)

NÆRT FORHOLD: Merce og Mylee har vært en konstellasjon også utenfor dansesfæren. Foto: GLEN MEYNARDIE

– Hva «kjæresteforholdet» deres angår, håper jeg at de med vår tids teknologi greier å holde kontakten og forbli venner for livet. Og hvis de en dag ender som et ordentlig par vil det jo være et eventyr, mener Meynardie.

– Jeg håper de holder kontakten, for de har veldig sterke bånd. De har jo bokstavelig talt hatt hverandre så lenge de kan huske. Mylee og familien planlegger å besøke oss i California snart, og vi kommer til å være i Gonzales i ferier, så vi kommer til å sees, forsikrer lille Mylees «svigerfar» om.

På Twitter hagler det nå med oppfordringer til talkshowgiganten Ellen DeGeneres om å få det unge paret på TV-programmet hennes.

– Vi drar definitivt dit hvis Ellen ringer, ler Meynardie.