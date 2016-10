Martin Garrix spanderte flybilletter på fan

Martin Garrix skal holde to konserter i hjembyen Amsterdam til helgen. Da en fan skrev til Garrix på Twitter at han ikke hadde råd til flybilletter, tok DJen affære.

For irske Chris McPadden hadde ikke råd til flybilletter fra Dublin til Amsterdam. Da bestemte han seg for å sende ut en tweet til EDM-stjernen Garrix med spørsmål om han kunne betale flybilletten, slik at McPadden kunne komme og se nederlenderen live i Amsterdam.

Og Martin Garrix svarte.

Slo gjennom som 17-åring

Martin Garrix - som kan se tilbake på to Norgesbesøk det siste året - slo for alvor gjennom som DJ da han i 2013 slapp sangen «Animals», 17 år gammel. Sangen har blitt spilt av rundt 900 millioner ganger på YouTube og har i tillegg toppet hitlister i Belgia, Skottland og England. På VG-lista lå den på sitt høyeste på 12.plass.

Siden «Animals» har produsenten gitt ut sanger som «Forbidden Voices», «The Only Way Is Up» med Tïesto og nå senest «In the Name of Love» med Bebe Rexha.

«In the Name of Love», som ble utgitt i august 2016 på hans eget plateselskap STMPD Records, har blitt spilt av rundt 200 millioner ganger på Spotify og har ligget på 5.plass på VG-lista.

På Twitter skriver Garrix at han ønsker å gi tilbake til fansen og deres støtte og viser sin takknemlighet ved å slippe en ny sang hver dag den kommende uka. Etter å ha reist verden rundt de siste månedene og spilt i utallige land, er han endelig hjemme i Amsterdam for å holde to konserter i Amsterdam Rai.

Betalte flybillett til fan

Nederlenderen er aktiv på sosiale medier og har 8.2 millioner følgere på Instagram og 13 millioner som liker siden hans på Facebook. Garrix er flink til å kommunisere med fansen og svarer de ofte, spesielt på Twitter.

Torsdag 14.oktober ble uforglemmelig for Chris McPadden, en blodfan fra Irland.

Irske McPadden hadde kjøpt billetter til konserten med Garrix i Amsterdam på fredag, men hadde ikke råd til flybilletter. Da sendte han ut denne meldingen på Twitter, i håp om å få svar fra superstjernen:

Noen minutter fikk McPadden et varsel. Garrix hadde sett tweeten fra iren:

Iren forteller til VG at han var sjokkert og frøs da han så tweeten fra Garrix.

– Jeg frøs da jeg fikk varselet på Twitter om at han hadde svart meg. Jeg kjøpte billetten til konserten tidlig fordi jeg var redd for at det skulle bli utsolgt, men ventet med å kjøpe flybilletter fordi jeg skulle til Ungarn og USA før Amsterdam, forteller McPadden til VG.

Etter at iren kom hjem fra reise, hadde prisene for flybillett fra Irland til Amsterdam steget voldsomt.

– Flyprisene ble plutselig ekstremt dyre og det hadde jeg ikke råd til. Jeg tweetet Martin, men hadde ikke forventet svar. Han får jo tusen tweets hver dag, fortsetter McPadden.

Men Garrix la merke til tweeten og dermed begynte de to å snakke på privat melding på Twitter. Etter noen meldinger frem og tilbake var billettene bestilt.

Foto: skjermdump

Foto: skjermdump