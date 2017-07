Kjendis-gratulasjoner til mobbeofferet Ollie (8) går som en farsott på Twitter

Arnold Schwarzenegger, hele det engelske fotballandslaget, skuespiller Russel Crowe og selveste «Luke Skywalker» er blant stjernene som har gratulert Ollie på Twitter.

Den 28. juni skrev Christopher Hope-Smith, fra Leeds i Storbritannia, på Twitter at han håpet kjendiser og andre kjente mennesker kunne sende en positiv bursdagshilsen i anledning niårsdagen til sønnen Ollie 5. juli.

Responsen har vært enorm, og meldingen har i skrivende stund blitt retweetet over 17.000 ganger, fått nesten 8000 kommentarer og 41.000 likerklikk.

Både kjente og ukjente mennesker har delt bilder, kommentarer og videoer med bursdagsbarnet.

Ønsket å gi sønnen noe spesielt



«Merkelig ønske. Noen som kjenner noen kjendiser/velkjente mennesker som kunne sendt Ollie en positiv burdagshilsen på niårsdagen?», skrev faren Christopher på Twitter.

«Jeg ville vært så takknemlig, og jeg vet at det er et spesielt ønske. Ville elsket om noen fortalte ham at han betyr noe, og at mobbing ikke er greit, noengang», er noe av det faren skriver.

Iløpet av noen få timer var twittermeldingen delt over 5000 ganger, og iløpet av et døgn over 10.000.

Kjendiser, sportspersoner, skuespillere, komikere, astronauter, TV-personligheter og videobloggere er bare noen av de som har tatt farens oppfordring og sendt noen ord til Ollie på bursdagens hans.

SENDTE VIDEOHILSEN: Ollie fikk gratulasjon fra Arnold Schwarzenegger i kjent terminator-stil. Foto: Jordan Strauss , AP

– Hasta la vista, baby

Skuespilleren og politikeren Arnold Schwarzenegger hedret Ollie med en video på Twitter fredag. Der inviterer han gutten og familien til et arrangement i deres hjemby Leeds i september, hvor han selv skal tale, før han avslutter det hele med sin kjente replikk fra Terminator-filmene: «Hasta la vista, baby».

Skuespillerene Russel Crowe og Hugh Jackman, talkshow-verten Ellen DeGeneres og den britiske rapperen Stormzy er andre kjente fjes som har gratulert Ollie.

Også den amerikanske skuespilleren Mark Hamill, best kjent for rollen som Luke Skyewalker i Star Wars, har sendt Ollie en melding der han skriver:

«Gratulerer med dagen Ollie! Ignorer de triste menneskene som mobber deg, og vit at du er elsket av både familie og venner», skriver Hamill og legger til:

«The Force is w/ YOU - always!».

Ollie har også mottatt gratulasjon fra The Simpsons-tegner Eric Keyes, der han skriver:

«Gratulerer med dagen Ollie fra en mann på The Simpsons som ikke er så kjent, men som tegner gutten som er det», og legger ved en tegning av Bart Simpson som ønsker Ollie en flott niårsdag. Tegneren sier at Simpson-tegninger på Twitter er sjelden vare, men at dette var en av de spesielle tilfellene.

Invitert på landslagskamp



I tillegg har den snart ni år gamle gutten blitt gratulert av fotballagene Manchester City, Arsenal og hele det engelske landslaget. Sistnevnte har også invitert Ollie til en kamp i september.

«Gi oss beskjed, og vi skal få det til å skje», skriver landslaget på Twitter.

Også Monica Lewinsky gratulerer bursdagsbarnet på Twitter. På en småspydig kommentar fra en annen twitterbruker som omhandler hvordan Ollies far skal forklare hvem Monica Lewinsky er for sønnen sin, svarer Lewinsky med å legge ut en video.

Videoen er fra da hun deltok på et TED-talk arrangement i 2015, hvor hun forteller om den offentlige ydmykelsen og mobbingen hun opplevde etter utroskapsskandalen med Bill Clinton i 1998. Hun oppfordrer i videoen til at folk skal slutte å ydmyke og mobbe hverandre.

Faren til Ollie, Christopher, skriver på Twitter at reponsen etter at han la ut meldingen har vært enorm, og at han skal gjøre sitt beste for å besvare alle.