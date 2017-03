TV-seerne reagerer etter at TVNorge-program annonserte «tullevinner»

TVNorge-programmet «Lost in time» fikk ikke appen til å fungere under premieren lørdag kveld. Da presenterte de en «tullevinner» av premien.

TVNorges storsatsing «Lost in time» opplevde store problemer under premieren lørdag kveld. TV-seere som skulle delta i TV-seriens spill hjemmefra, kom ikke inn i appen.

TVNorge opplyste til VG at det var serverproblemer som førte til at brukerne ikke fikk logget seg inn på appen.

I «Lost in time» skal tre deltagere konkurrere i en studiosending, hvor de blir plassert inn i en virtuell verden. Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via TV-seriens app, og de kan vinne like mye penger som deltagerne på TV.

Det er uklart om noen seere i det hele tatt fikk åpnet appen og deltatt i spillet.

Søndag morgen har TVNorge fortsatt ikke fått oversikt over hvor mange som fikk brukt appen under lørdagens sending.

– Vi avventer fortsatt informasjon fra serverleverandøren. Vi vil komme med en oppdatering på våre Facebook-sider klokken 16.00 søndag ettermiddag, sier mediesjef i TVNorge, Hanne McBride, til VG.

Presenterte en «tullevinner»

Konseptet til «Lost in time» er at én av seerne som spiller via appen kan vinne det samme pengebeløpet som deltagerne på TV vinner. Under sendingen vil det også deles ut andre premier til TV-seerne.

I lørdagens premiereprogram kunne det virke som om det ble delt ut en mobil til en heldig vinner blant TV-seerne.

Men siden appen hadde tekniske problemer, ble det ikke trukket en vinner – det ble istedenfor presentert en «tullevinner» i TV-sendingen.

– Vi hadde en backupløsning planlagt i forkant, dersom det skulle oppstå problemer. Personen som ble utropt som vinner av mobiltelefonen i sendingen hadde i forkant spilt mye i appen, og han ble kontaktet av oss med spørsmål om han kunne presenteres som vinner dersom det oppsto tekniske problemer, sier McBride.

SKJØNNER AT SEERNE REAGERER: Hanne McBride, mediesjef i TVNorge. Foto: TVNorge

På programmets Facebook-side har flere TV-seere reagert på at det ble utropt en vinner i programmet, selv om det kunne virke som ingen fikk brukt appen.

«Deler ut premier når det er ingen som kommer inn på appen en gang..! Talentløst», skriver en TV-seer på programmets Facebook-side.

«Synes d er feil å premier ut vinner når ikke alle som skal ha mulighet til deltagelse ikke får delta pga TVNorges knoteri!!», skriver en annen TV-seer.

– Jeg skjønner at seerne reagerer. Under en liveavvikling av et TV-program må vi operere med backupløsninger. Vi øynet lenge et håp om at vi skulle få inn nok datagrunnlag etter serverproblemene til å trekke en vinner automatisk, og derfor gikk vi for denne backup-løsningen i starten av programmet, slik at det ikke skulle påvirke flyten i TV-programmet, sier McBride.

Først sent lørdag kveld opplyste TVNorge om at vinneren av mobiltelefonen kun var en «dummy-vinner».

– Vi ber om forståelse for at det er veldig mye informasjon som skal behandles under svært kort tid under en hektisk liveavvikling. Vi informerte etter beste evne så fort denne informasjonen ble tilgjengelig. Siden deler av programmet er forhåndsinnspilt, har vi dessverre ikke mulighet til å annonsere endringer gjennom programleder, sier TVNorge-mediesjefen.

FEILMELDING: Slik så det ut for mange brukere som forsøkte å bruke «Lost in time»-appen lørdag kveld. Foto: Skjermdump

Premiene skal deles ut til TV-seere

Den reelle vinneren av mobilen er ennå ikke kåret, og TVNorge opplyser at både mobilen og pengepremiene i lørdagens sending skal deles ut til TV-seere.

– Vi jobber med løsninger for å sikre at vi får rettmessige vinnere blant hjemmespillerne, sier McBride, og legger til at de håper på å kunne komme med mer informasjon om vinnerne søndag ettermiddag.

Den opprinnelige planen til «Lost in time» er at vinnerne blant TV-seerne skal kåres mot slutten av programmet.

Lørdagens premiere av «Lost in time» er ikke tilgjengelig på Discoverys strømmetjeneste Dplay søndag morgen. Ifølge TVNorge er dette ikke på grunn av de tekniske problemene med appen og kåring av vinnere blant TV-seerne, men på grunn av et annet teknisk problem.

Strømmetjenesten er i gang med en omlegging, og derfor er tjenesten ustabil, ifølge TVNorge.

