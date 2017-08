Ville ikke lage nytt talkshow

TVNorge ville ha et talkshow. Men det ville ikke Jon Almaas. Han hadde noe helt annet i tankene, og ville slett ikke bli en «Skavlan» eller en «Lindmo». Til slutt ble det i stedet «Praktisk info med Jon Almaas». Tirsdag er det premiere.

– TVNorge ville gjerne at programmet mitt bare skulle hete «Almaas» eller noe sånt. Men det ville ikke jeg, og de fikk virkelig zikk-zakk munn da vi møttes for å snakke om dette, sier Jon Almaas (50) til VG.

Han legger ikke skjul på at han er godt fornøyd med at han fikk viljen sin. «Praktisk info med Jon Almaas» er virkelig hans baby, og han forteller om en blanding av underholdning og nyttige tips. «Infotainment» som det heter på fagspråket.

Les også: Jon Almaas feirer 50-årsdagen med sushi og lettøl

– Jeg vil gi folk noe, jeg vil at de skal sitte igjen og føle at de har lært noe. Da Kong Olav åpnet fjernsynet i 1960 sa han blant annet at TV ikke bare skal være underholdning, men også gi seerne nye impulser. Slik vil jeg gjerne at «Praktisk info» skal fungere, fortsetter Almaas.

STOR STAB: Jon Almaas har en stor stab på 20 som jobber sammen med ham på det nye programmet «Praktisk info med Jon Almaas». – Folk er lei av tull og fjas på TV, sier Almaas som vil at folk skal lære noe av det nye TV-programmet hans. Foto: Mattis/vg Sandblad , VG

– Jon er en av de flinkeste programlederne vi har her til lands. Og når programmet skal bære hans navn, er det veldig lurt av oss å høre på de ideene han har. Han har fått temmelig frie tøyler og nå gleder vi oss stort til premieren på tirsdag, sier programdirektør Eivind Landsverk i Discovery til VG.

Men selv om ekspertene skal slippe til i stolene som talkshow-vertene ofte har fylt opp med kjendiser, mener Almaas at underholdningsfaktoren vil bli høy. Samtidig blir det ikke helt kjemisk fritt for kjendiser i «Praktisk info» heller.

Husker du? NRK-kollegene røper: Dette visste du ikke om Jon Almaas

– Jeg har bred erfaring i å fortelle vitser på TV og har etterhvert fått en god magefølelse på hva som er gøy eller ikke. Men underholdning på TV er komplisert. Derfor er det viktig å ha en riktig mix.

Hele Norge forbinder Jon Almaas først og fremst som programleder for «Nytt på nytt», som han var med på helt fra starten i 1999 og helt til han ga seg ved sesongslutt i 2016. Han har også vært programleder for Spellemanprisen i 2001 og Komiprisen i 2009. Dessuten har han siden 2013 hatt en fremtredende rolle i situasjonskomedien «Side om side».

Les også: Slik var mottakelsen av Jon Almaas' første «Nytt på nytt»

– Jeg har egentlig aldri vært fornøyd med min egen innsats. Synes ikke at jeg er spesielt morsom. Tenker vel strengt tatt at jeg er ganske kjedelig. Det tok meg lang tid, sikkert ti år, å bygge opp nok selvtillit å tro at jeg hadde noe i «Nytt på Nytt» å gjøre, sier Jon Almaas.

FEMTI OG SLETT IKKE FERDIG: Tirsdag denne uken fylte Jon Almaas 50 år. Dagen ble feiret med sushi og lettøl i selskapet med den nærmeste familien. Foto: Mattis Sandblad , VG

Han blir ivrig da han snakker om det nye programmet sitt. Forteller at han har vært i USA, diskutert konseptet med blant andre en tidligere Letterman-produsent og fått positive tilbakemeldinger.

– Folk er lei av tull og fjas på TV. Det er så mange tilbud der ute. Det er bare å scrolle nedover på telefonen, hvis man vil ha det litt gøy, mener Almaas.

Det er Thomas Giertsens produksjonsselskap Feelgood som lager «Praktisk info med Jon Almaas» for TVNorge. Med seg på laget har Almaas en stab på 20 personer. Den tidligere «Nytt på Nytt»-generalen har en tre års kontrakt med TVNorge - og denne høsten skal han lage ti programmer som skal sendes på tirsdager.

Fikk du med deg denne? Jon Almaas om Bård Tufte Johansens «Nytt på Nytt»-debut

– Alt i alt blir dette en blanding av det beste jeg har plukket opp på TV i løpet av 20 år. Funker det ikke, og skulle jeg få meg en på trynet, er det sikkert fortjent, og kanskje jeg trenger det, sier Jon Almaas.

Uansett hvordan det går er han glad for at han tok steget og takket ja da tilbudet fra TVNorge kom i fjor.

– Men jeg var ekstremt i tvil om hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde en fast og trygg jobb i NRK. Ville jeg virkelig bytte den bort mot en usikker frilansavtale? Det hadde jo også vært snakk om andre programleder-jobber i NRK enn «Nytt på Nytt». Hvordan i all verden skulle det gå? Ble plassert på et annet kontor, kanskje ved siden av «Nytt på nytt»-redaksjonen og uansett hva jeg gjorde, ville jeg blitt sammenlignet med alt jeg hadde gjort tidligere. Nei, da var det bedre å gjøre noe helt annet. Noe helt nytt, et annet sted, slår Almaas fast.

Les også: Jon Almaas slutter i «Nytt på nytt»

Selv om han noen ganger kan drømme om både å bli gårdbruker - og starte med forskjellige typer agenturer, velger han nok som skomakeren, og blir ved sin lest.

– Det er å være programleder jeg kan best, sier han.

Programleder med alt det som det fører med seg - ikke minst av oppmerksomhet.

– Det har jeg skjønt at jeg bare må leve med. Men jeg har ikke alltid skjønt omfanget av dette. Kanskje ikke før i sommer da jeg var på hytta i Kragerø og fartet rundt ubarbert og med solbriller. og oppdaget at folk kjente meg igjen på 60 meters avstand, sier Almaas.