VGs anmelder: Ida Maria og Adam er best så langt

To femmere, to firere - og to treere. Det er status for VGs anmelder etter at kveldens deltakere i «Stjernekamp» har vært igjennom første del av konkurransen.

–– Altså fint, men litt uforståelig. Gaute framstår troverdig sorgtung, er akkurat passe lei seg og se i taket. Det er god taktitting, grei innlevelse - men han treffer ikke, mener vår anmelder om Gaute Ormåsen. Terningkast tre.

– Dette har like fullt ikke alltid like mye med det som er kveldens oppgave. Lisa Børud er rett og slett for flink til å synge blues. Finnes det en lege i salen? undret vår anmelder etter Lisa Børuds opptreden.

Virkelig klasse. Det er med to ord VGs anmelders oppfatning av Adam Douglas tolkning av sin blues-sang. Dermed plasserer han seg likt med Ida Maria.Terningkast fem til Ida Maria:

- Nesten en Ida Maria-låt i ånden. Originalen, full av motstand, skal høres ut som om den klages fram i en skravlende bar, mener VGs anmelder.Dermed er hun suvertent best så langt.

VGs anmelder ga Aleksander Walmann terningkast tre og konkluderer slik:

– Det eneste som er troverdig her er den siste linjen om «I believe I’m sinking down».

Didrik Solli-Tangen var første mann ut i kveldens «Stjernekamp» - og hans blues debut stod til terningkast fire, mener VGs anmelder. - Helt selvantennelig er det likevel ikke, er konklusjonen.

Forrige lørdag måtte Benedicte Adrian forlate «Stjernekamp». I kveld konkurrerer de seks gjenværende artistene i blues-sjangeren. Dessuten skal guttene og jentene kjempe mot hverandre. Som vanlig anmelder VG kveldens «Stjernekamp» låt for låt

Det er første gang i «Stjernekamp»s historie at deltakerne konkurrere i blues-generen. Til å forberede seg har de seks gjenværende deltakerne, Didrik Solli-Tangen, Ida Maria, Aleksander Walmann, Adam Douglas, Lisa Børud og Gaute Ormåsen fått hjelp av Reidar Larsen - også kjent som «Mr. Blues».

Fikk du med deg? Operakveld på «Stjernekamp»: Terning 1 til Benedicte Adrian

For anledningen er han også en del av kveldens dommerpanel sammen med de to faste, Mona B. Riise og Thomas Felberg.

VG-ANMELDER: Tor-Martin Bøe anmelder kveldens «Stjernekamp» låt for låt. Foto: Frode Hansen , VG

Les også: Fansen fortviler etter sjokk-exit i «Stjernekamp»

Blues utviklet seg blant svarte slaver i USA på slutten av 1800-tallet, og var en folkemusikkform som løp ut fra improvisert sang til arbeid og fritid. Senere ble blues et utgangspunkt for nesten all pop-og rockmusikk. I løpet av kvelden får vi høre låter fra 1960-tallet og utover.

Først ut av «Stjernekamp»: Hilde Lyrån

Men det er ikke bare blues som er nytt i «Stjernekamp» i kveld. Deltakerne får også en gruppeoppgave å bryne seg på. Det blir guttene mot jentene. Adam, Didrik, Gaute og Aleksander har fått tildelt Backstreet Boys-låta «Everybody», mens Ida Maria og Lisa går løs på Spice Girls-hiten «Wannabe». I dommerpanelet i denne delen sitter Christian Ingebrigtsen, blant annet kjent boybandet A1.

Her kan du lese hva vår anmelder mener om kveldens artister og deres innsats: