VG vant - «Uløst» kåret til årets podcast

Første gang VG var nominert til Norges mest prestisjetunge radiopriser, stakk mediehuset av prisen for årets podcast - «Uløst»

Det er første gangen VG har vært nominert til i årets Prix Radio - og mediehuset kjempet om heder og ære mot radiogiganter som NRK og P4 - og ble belønnet med prisen for «Årets podcast», som forøvrig er på programmet for første gang.

– Dette er bare kjempegøy, en helt utrolig følelse, sier VG-journalist Tor-Erling Thømt Ruud (37).

– Dette viser at vi har satset på en god historie, en historie som har rørt hele Norge, en journalistisk historie. Det er bare så flott, fortsetter han.

Det er ingen hemmelighet at det er VGs podcastsuksesser som har gjort seg bemerket. Ikke minst gjelder det «Uløst», som til nå har over 1,1 millioner avspillinger - og som nå altså er blitt kåret til Årets podcast. «Uløst» er forøvrig laget av VG og Rubicon.

– Selv om podcast er forholdsvis nytt i Norge er kvaliteten allerede skyhøy, og i denne klassen var det rekordmange påmeldte, sier Morten Scott Janssen, leder i hovedjuryen, Prix Radio.

- Vi er i en tid hvor det etablerte blir utfordret hver eneste dag og hvor gamle forretningsmodeller forvitrer. Det som ikke er forandret er at folk vil ha gode historiefortellinger. Det handler om å servere det i riktig format. At vi har fått til det er rett og slett veldig gøy. Også blir man stolt når en fagjury anerkjenner arbeidet i kombinasjon med over 1 million avspillinger, sier VGs digitalredaktør Ola Stenberg i en kommentar.

Den øvrige prisvinnerlisten fra årets Prix Radio ser slik ut:

1. Årets programledere

P4s Radiofrokost

2. Årets morgenflate

Morgenshowet på NRJ

3. Årets sendeflate

Michael direkte – arbeidsuke med Ingar Helge Gimle, P4

4. Årets lokale sendeflate

Svalbard etter skredet, NRK Troms, NRK P1

5. Årets direktesending

Flom i Buskerud, NRK Buskerud, NRK P1

6. Årets aktuelle sendeflate

P4s helgefrokost, Terror i Paris

7. Årets spesialprogram

Meggene, P4

8. Årets nyhetssending

Nyhetssending 18/12 – 2015 kl. 07.30, P4

9. Årets intervju

Kronprins Haakon i P3morgen, NRK P3

10. Årets reportasje

Hva skjer når kjærligheten tar slutt? Salongen, NRK P2

11. Årets humor

«Det bor en baker i Østre Aker» anno 2016, Michael Direkte, P4

12. Årets unge radioprofil

Tine Eide, Podcast TILkolon

13. Årets podcast

Uløst, VG og Rubicon

14. Årets radioøyeblikk

Øyenvitne i Brüssel, NRK Alltid Nyheter

15. Årets musikkradio

Jørn, NRK P3

16. Årets promo

P13 på stranda, NRK P13

17. Årets fagpris

Hallingspretten, Morgenklubben med Loven & Co, Radio Norge

18. Årets radionavn

P3morgen, NRK P3

19. Årets Hederspris

Rolf Brandrud

Nominert i fem kategorier

VG var forøvrig nominert i fem kategoerier:



NOMINERT: Vegard Harm fra «Harm & Hegseth» i kategorien «Årets unge radioprofil».

* Årets programleder:

- Tor-Erling Thømt Ruud, «Uløst»

* Årets spesialprogram:

- «Giæver & Joffen»: Terrorangrepene i Paris

- «Uløst» episode 2: Mistanken

* Årets unge radioprofil. Født etter 31.03.1991

- Vegard Harm, «Harm & Hegseth»



* Årets podcast:

- «Uløst»



