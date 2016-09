VG kjemper om prestisjefylte radiopriser

Du tror det ikke før du har hørt det: Fredag kveld kan VG for første gang vinne flere av Norges mest prestisjetunge radiopriser.

Med hele fem nominasjoner i årets Prix Radio, kjemper VG om heder og ære mot radiogiganter som NRK og P4.

Det er VGs podcastsuksesser som har gjort seg bemerket. Blant annet med krimserien «Uløst», som til nå har over 1,1 millioner avspillinger.

Fem millioner visninger

NOMINERT: «Giæver & Joffen» i kategorien for «Årets spesialprogram».

– Siden vi startet med podcast i januar 2015 har vi opplevd en formidabel vekst. Fem millioner visninger i vårt første år med podcaster, og det som trolig blir en dobling i år, viser at vi lager innhold som folk vil ha og at vi traff bra med timingen. At vi nå også blir anerkjent i form av så mange nominasjoner blant aktører som har holdt på mye lengre enn oss er veldig hyggelig, sier VGs digitalredaktør Ola Stenberg i en kommentar.

Les og lytt: Her finner du alle VGs podcaster

Prix Radio er på mange måter radioens svar på TVs Gullruten-utdeling. Utdelingen skjer fredag kveld - og er en del av årets Radiodager. Her belønnes det beste fra norsk radio i hele sytten forskjellige kategorier.

Nominert i fem kategorier

NOMINERT: Vegard Harm fra «Harm & Hegseth» i kategorien «Årets unge radioprofil».

VG er nominert i følgende kategorier:

* Årets programleder:

- Tor-Erling Thømt Ruud, «Uløst»

* Årets spesialprogram:

- «Giæver & Joffen»: Terrorangrepene i Paris

- «Uløst» episode 2: Mistanken

* Årets unge radioprofil. Født etter 31.03.1991

- Vegard Harm, «Harm & Hegseth»



* Årets podcast:

- «Uløst»



STOLT: Tor Erling Thømt Ruud i VG. Foto: Frode Hansen , VG

«Uløst», som er nominert til hele tre priser, er uten tvil VGs så langt største podcast-suksess . I 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy. Ingen har blitt dømt for drapet. 20 år senere spør vi hva som gikk galt med etterforskningen. Gjennom seks episoder forteller vi historiene fra menneskene som jobbet med saken og om to familier med hver sin versjon av sannheten.

– Kjempemoro

«Uløst» er laget av VG og Rubicon.

– Det er kjempemoro å bli nominert til radiopriser. Dette var jo noe vi i VG ikke holdt på med for halvannet år siden. Vi satset med «Uløst» og det var bra å se at folk likte krimserien om drapet på Birgitte Tengs. Fint at dette er blitt lagt merke til av juryen, sier VG-journalist og programleder for «Uløst», Tor-Erling Thømt Ruud (37).