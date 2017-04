New York Times: Bill O'Reilly kan få 25 millioner dollar i sluttpakke

TV-kommentatoren får en årslønn når han forlater kanalen Fox, ifølge New York Times.

Onsdag ble det klart at TV-kanalen Fox har avsluttet samarbeidet med TV-kommentator Bill O'Reilly (67).

Stjernekommentatoren må slutte i Fox i kjølvannet av påstandene om seksuell trakassering av flere kvinner.

O'Reilly forlater TV-kanalen med en sluttpakke på opptil 25 millioner dollar, ifølge New York Times.



Beløpet, som tilsvarer over 200 millioner kroner, er hans årslønn, opplyser anonyme kilder til den amerikanske avisen.

New York Times skrev tidligere denne måneden at O'Reilly skal ha betalt 110 millioner kroner i forlik til fem kvinner, selv om han konsekvent har nektet for beskyldningene om seksuell trakassering, som stammer fra 15 år tilbake.

O'Reilly selv beskriver det som «enormt nedslående» å måtte slutte:

– I løpet av de siste 20 årene i Fox News har jeg vært ekstremt stolt over å starte og lede et av de mest suksessfulle nyhetsprogrammene i historien, skrev O'Reilly i en uttalelse onsdag.

– Det er enormt nedslående at våre veier skiller lag på grunn av totalt ubegrunnede påstander. Men det er den uheldige virkeligheten mange av oss i det offentlige lys må leve med i dag, skriver han videre.

«Etter nøye vurderinger og gransking av påstandene, har selskapet og Bill O’Reilly i fellesskap blitt enige om at han ikke skal returene til Fox News Channel», het det i den korte uttalelsen fra nyhetsgiganten 21st Century Fox, Fox News' moderselskap.

De fem kvinnene har alle enten jobbet for eller deltatt i programmet hans «The O’Reilly Factor», eller de har jobbet for andre Fox-programmer. Kvinnene hevder at O’Reilly utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til å presse dem til seksuelle tjenester.

O'Reilly har i over 20 år vært betraktet som en av verdens mest innflytelsesrike TV-kommentatorer, og han har vært Fox News' aller største stjerne.