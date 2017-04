Fox-profil skal ha inngått forlik om påstått trakassering

Fox News-stjernen Bill O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering, ifølge New York Times.

Nyhetskanalens profilerte kommentator har ifølge avisen betalt kvinnene til sammen 13 millioner dollar i bytte mot deres taushet og at de ikke tar sakene mot han til retten. Beskyldningen strekker seg hele 15 år tilbake i tid.

To av sakene var kjent fra før, men New York Times sier de har avdekket ytterligere tre trakasseringssaker. I to av dem skal det være snakk om seksuell trakassering, mens den siste dreier seg om utskjelling og verbal trakassering fra O’Reillys side. Det siste forliket ble inngått i fjor, skriver avisen.

Alle de fem kvinnene har enten jobbet for eller deltatt i programmet hans «The O’Reilly Factor», eller de har jobbet for andre Fox-programmer. Kvinnene hevder først og fremst at O’Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester.

I en uttalelse på sin egen nettside, nekter ikke O’Reilly for noen av påstandene, men sier hans fremtredende posisjon gjør ham «utsatt for søksmål fra enkeltpersoner som vil at jeg skal betale dem for å unngå negativ oppmerksomhet».

– I løpet av mine 20 år i Fox News har ingen klaget meg inn for personalavdelingen, ikke engang anonymt, sier 67-åringen.

