Nå har begge trukket seg fra «Ungkaren» etter sex-skandalen

Corinne Olympios (24) returnerer ikke til «Bachelor in Paradise».

Hun følger dermed i fotsporene til DeMario Jackson (30), som i forrige uke kunngjorde at han har takket nei til å gjenoppta innspillingen av den skandaleombruste realityserien.

Olympios,sier i en skriftlig uttalelse til CNN at hun har avslått invitasjonen om å være med videre i serien:

«Jeg har følt meg som et offer basert på det faktum at andre har dømt meg på bakgrunn av motstridende og ubegrunnede påstander, mens jeg selv ikke husket noe som helst fra den aktuelle kvelden», sier hun.

De to deltagerne ble filmet i seksuell utfoldelse på det som skal ha vært en svært fuktig fest i regi av TV-produksjonen. En produsent reagerte på det som skjedde og klaget inn hendelsen. Resultatet var at hele innspillingen ble stoppet, og alle deltagerne sendt hjem mens produksjonsselskapet Warner Bros. foretok en intern granskning.

TV-KJENDIS: Corinne Olympios, her i samtale med programleder Chris Harrison i «The Bachelor» før skandalen inntraff. Foto: ABC/FEM

Stridsspørsmålet har dreid seg om hvorvidt Olympios var for beruset til å innse hva som skjedde, og om Jackson utnyttet situasjonen. Etterforskningen skulle også avdekke hvorvidt produsentene hadde forsømt seg ved ikke å stanse begivenhetenes gang.

Warner Bros. besluttet i forrige uke å gjenoppta innspillingen og konkluderte med at ingen kunne klandres for situasjonen som hadde oppstått. Olympios slo seg ikke til ro med utfallet og satte egne advokater i sving for «å komme helt til bunns i saken».

Uten å utdype hva advokatene har kommet frem til, sier hun nå til CNN at hun er tilfreds med den innsatsen hennes eget juridiske team har gjort, og at hun er fornøyd med at TV-serien i ettertid har valgt å innføre alkoholrestriksjoner som følge av hendelsen.

«Jeg er glad for at disse endringene blir gjort», sier Olympios.

TV-AKTUELL: Corinne Olympios, her som sjekker av «Ungkaren» Nick Viall på FEM i disse dager, befinner seg i sentrum av kontroversen i nye «Ungkaren i paradis». Foto: Foto: TVNORGE/FEM

«Verstinger»



Jackson har forsvart Olympios, som skal ha opplevd såkalt «slut-shaming», der man blir beskyldt for å være løs på tråden. Samtidig har han nektet for å ha utnyttet henne. I stedet har 30-åringen uttalt at Olympios var minst like stor pådriver som ham i de seksuelle eskapadene.

De to skal ha funnet tonen fra start og fleipet med at de begge var kjent som «verstinger» fra TV-skjermen fra før:

– Vi gratulerte hverandre med å være skurkene. Jeg sa «Jeg har akseptert den rollen». Vi lo av det og sa «Vi kommer til å dominere «Paradise», på en kameratslig måte, som venner. Og så hadde vi mer gøy sammen … og tok et par drinker, uttalte han til E! tidligere denne uken.

På norsk TV nå

FEM ligger etter det amerikanske sendeskjemaet, så denne sesongen av «Bachelor in Paradise» – den fjerde i rekken – kommer ikke på norske skjermer før til neste år. Sesong tre skal vises til høsten.

UTE: DeMario Jackson. Foto: ABC/FEM

Mens Olympios i disse dager er aktuell i runde 21 av «Ungkaren» på norsk TV (FEM), dukker DeMario Jackson opp i «The Bachelorette (Ungkarskvinnen)» på FEM til neste år. Én av episodene i sistnevnte er spilt inn i Norge. Jackson skapte furore også i denne serien. Ungkarskvinnen Rachel Lindsay (31) tente på alle plugger da det viste seg at DeMario hadde kjæreste hjemme og sendte ham rett ut.

Omstridte «Bachelor in Paradise» går ut på at single menn og kvinner som ikke fant kjærligheten i «Bachelor» eller «Bachelorette», utforsker nye muligheter sammen i Puerto Vallarta i Mexico.

Dermed er det allerede avslørt for norske TV-seere at Olympios og Jackson ikke gikk av «med seieren» i sine respektive TV-forsøk forut for innspillingen.