Ferskt «Ungkaren»-brudd: – Hjertesorg

Kun fem måneder etter at frieriet gikk på lufta, har romantikken sluknet for Nick Viall (36) og Vanessa Grimaldi (29).

– Det er med en stor dose hjertesorg for oss begge at vi har bestemt å bryte forlovelsen, sier de to TV-kjendisene i en felles uttalelse til TV-kanalen E! i dag, fredag.

Paret figurerte i sesong nummer 21 av den amerikanske realityserien «The Bachelor» i vår – også på norske FEM. Finalen ble sendt i hjemlandet i mars, mens norske TV-seere fikk servert utfallet rett før sommeren.

– Vi satset alt på forholdet og er triste for at vi ikke får den eventyravslutningen som vi hadde håpet på. Men vi vil fortsatt være der for hverandre, uansett hva som skjer. Dette har ikke vært en enkel beslutning, men når vi nå først har gjort valget, skilles vi mens vi fortsatt har stor kjærlighet og beundring for hverandre, forklarer Viall og Grimaldi.

TV-SJEKKER: Nick Viall. Foto: WARNER BROS/FEM

Det så lenge lovende ut for de to turtelduene. Forlovelsen var rørende, og Grimaldi sluttet i jobben i Montreal og flyttet til Viall i Los Angeles.

I samme sesong av realityserien fikk TV-seerne for øvrig stifte bekjentskap med omstridte Corinne Olympios (24), som etter innspillingen havnet i en sex-skandale i «Bachelor in Paradise». Hendelsen førte til at innspillingen av sistnevnte fikk en bråstopp.

Olympios fikk være med i «Ungkaren»-spinoffen fordi hun ikke klarete å kapre Vialls hjerte.

Viall fikk sjansen til å prøve lykken som «Ungkaren» etter å ha kommet nesten i mål i både «Ungkarskvinnen (The Bachelorette)» og «Ungkaren i paradis («Bachelor in Paradise»).

Etter vårens «Ungkaren»-runde har 36-åringen også konkurrert i amerikanske «Skal vi danse (Dancing With The Stars)», uten å vinne.

