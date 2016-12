Ukeoppdraget sabotert før det kom: – Kjempeskuffet og provosert

Den nye storbonde Laila Lochert måtte bare godta at «Farmen»-kollegene kansellerte ukeoppdraget før mentor kom med det.

I mandagens episode bestemmer de fem gjenværende deltagerne Stine, Marius, Ali, Sofi og Åsta seg for å droppe hele ukeoppdraget for storbonde Laila. Grunnen er at Laila allerede har en kniv til finaleuken, så dersom ukeoppdraget skulle bli godkjent ville hun få enda en kniv og dermed lede «2-0» på de andre deltagerne som ikke har en kniv fra før.

Allerede før mentor kommer med ukeoppdraget bestemmer deltagerne seg for å ikke gjennomføre det. De forteller Laila Lochert det rundt middagsbordet, og hun ser ut til å ta beskjeden med stor fatning.

– Jeg ser den, sier hun i programmet.

Overfor VG innrømmer hun at beskjeden var tung å svelge.

– Selvfølgelig ble jeg kjempeskuffet og provosert. Og lei meg fordi de valgte å boikotte det. Men jeg forstår det, og kunne gjøre fint lite med det. Jeg kunne bli pottesur, men ville jo ikke fått de til å jobbe noe mer for det. Ellers kunne jeg ta det med fatning og ha en trivelig uke, og det klarte vi, sier Laila Lochert til VG.

Og legger til:

GODE VENNER: Laila Lochert og Åsta Hølmo bor 15 minutter unna hverandre i Vesterålen. Her er de sammen hjemme hos førstnevnte. Foto: Erlend Daae , VG

– Men det ble jo ikke så trivelig når mentor kom og jeg måtte stå ansvarlig, humrer hun.

Åsta Hølmo er en av «sabotørene», og hun er den som virker mest skeptisk til å droppe oppdraget. Likevel følger hun flertallet.

– Jeg så den ikke komme egentlig. Vi er en gjeng med veldig god arbeidsmoral, så jeg tenkte ikke dette som noe alternativ. Men grunnen til at jeg godtok det er at begrunnelsen var innafor: Laila var den eneste utenom Stine som hadde kniv. Vi har vært tydelige på at sabotasje ikke er noe for oss, men dette var en annen type sabotasje, og vi snakket jo også åpent med Laila om det, sier hun til VG.

Laila Lochert ble altså valgt til storbonde denne uken av Linda Snoen som blir sendt ut.

Både Marius Hofsøy (24) og Ali Ahmad (30), de to eneste gjenværende i den såkalte Olsenbanden, fikk stive smil da Laila ble ropt opp som ny storbonde. De visste med det at de sto i stor fare for å havne i tvekamp mot tverandre mot slutten av uken.

Ali forklarer til VG at han tenkte «Faen! Hva skjer nå?». Men det hissige temperamentet guttene viste da Stine Hartmann (30) valgte Simen Amandus Haug Henriksen (34) til førstekjempe for snart to uker siden, og som de har fått svært mye pepper for fra TV-seerne, har imidlertid blitt byttet ut med humor.

– Jeg må ærlig si jeg også syntes det var litt tragikomisk, siden så å si ingen av planene våre så ut til å gå vår vei. Standard Olsenbanden-stil, sier Ali og ler.

Han berømmer storbonden Laila for at hun tok alle konkurrentenes åpenbare sabotasjeplaner med et smil.

– Det syntes jeg var veldig sporty gjort, men hvor mye valg hadde hun egentlig? Enten kunne hun være sur og la det gå inn på seg, eller hun kunne godta situasjonen som den var. Her var så å si alle enige, så vi var glad for at hun tok det så positivt.