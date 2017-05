Saksøkes for å ha ydmyket deltager i talentkonkurranse på TV

Tyra Banks er i trøbbel for ha ydmyket en av deltagerne og hennes datter i TV-konkurransen «America’s Got Talent» under innspillingen av programmet.

Det er «Variety» som skriver dette.

Onsdag ble kjent at en av deltagerne i «America’s Got Talent» som er den amerikanske originalversjonen av TV 2-programmet «Norske Talenter», føler seg trakassert og ydmyket av Tyra Banks under innspillingen av programmet.

Deltageren er i rettsdokumentene bare omtalt som Jane Doe. I «America’s Got Talent», sang hun en sang sammen med sin ektemann. Låten var dedikert til datteren deres, Mary, som også var til stede under innspillingen av programmet.

Jane Doe hevder at hun og ektemannen ble ydmyket av dommerne og latterliggjort av publikum. Situasjonen ble ikke noe bedre av at Tyra Banks latterliggjorde sangen foran øynene på datteren, før hun grep fatt i håret til Mary og «manipulerte henne fysisk», står det i rettsdokumentene.

Banks saksøkes nå også for truende oppførsel og legemsfornærmelse – og kvinnen bak søksmålet søker oppreisning for datteren som hun hevder har hatt store psykiske utfordringer etter hendelsen som fant sted i mars i år.

Det har ikke lykkes Variety å få kommentar fra Tyra Banks eller FremantleMedia som står bak produksjonen.

Det er for øvrig ikke første gang Tyra Banks blir saksøkt av en deltager i talentkonkurranser hun har ledet. I 2014 saksøkte en tidligere deltager i «America’s Next Top Model» supermodellen som var programleder for serien etter at hun ble fratatt førsteplassen da det ble oppdaget at deltageren tidligere var prostituert. Uten at det søksmålet første frem.