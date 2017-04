TVNorge skal vurdere fremtiden til «Lost in time»

«Lost in time» opplevde problemer med appen igjen og måtte gå for en nødløsning da de skulle kåre en vinner av pengepremien lørdag.

TVNorge-programmet «Lost in time» hadde store problemer under forrige ukes premiere. TV-seere som skulle delta i TV-seriens spill hjemmefra, kom ikke inn i appen.

Lørdag kveld hadde TVNorge problemer med appen nok en gang.

– Vi skal nå gjennomføre en evaluering og vurdere programmets fremtid, sier TVNorges mediesjef Hanne McBride til VG lørdag kveld.

– Betyr det at dere vurdere å legge ned programmet?

– Vi skal evaluere og bestemme om vi kan gå på neste lørdag, sier hun.

Måtte gå for nødløsning

Like etter at «Lost in time» startet klokken 20.00 lørdag, kunne McBride bekrefte overfor VG at de hadde problemer med appen, men hun kunne ikke si noe om omfanget.

Klokken 20.30, halvveis i programmet, skal appen ha fungert som normalt.

Mot slutten av programmet ble det kåret en vinner blant TV-seerne, som vant 347.000 kroner. «Lost in time» måtte ty til en nødløsning for å finne vinneren.

– Vi hadde en backup-løsning dersom noe skulle skje denne gangen også, og vi måtte til slutt gå for den. Det var ikke fordi folk ikke fikk spilt, men fordi vi ikke fikk tilgang til spilldataene mot slutten av live-sendingen. Men det har vært informert på våre sider og på Facebook på forhånd, sier McBride.

– Var det en som spilte i kveld som vant?

– Nei, det er en som har registrert seg i løpet av uken, sier McBride.

Fredag opplyste «Lost in time» om at dersom teknikken ikke ville fungere denne gangen heller, ville de trekke en vinner blant de som hadde lastet ned og registrert seg i appen før lørdag klokken 16.00.

Skal evalueres

– Hva er kommentaren deres på at det blir slik også den andre gangen dere kjører programmet?

– Det er viktig å huske at dette er en form for spill og TV-attraksjon som aldri har blitt gjennomført før. Det er ikke uvanlig at man får slike problemer, det har vært slik for de fleste nyvinninger som denne. Jeg er glad for at vi kan trekke en vinner blant dem som har appen, men det er fryktelig leit at vi igjen ikke klarer å levere den TV-opplevelsen vi har lovet. Men det som er sikkert er at vi ikke lykkes hvis vi ikke prøver oss på innovative formater og ny teknologi, sier McBride.

TVNorge vil nå bruke helgen på evaluere hva som gikk galt denne gangen.

TV-seerne var ikke nådige i sine tilbakemeldinger på programmets Facebook-side lørdag kveld:

«Søppel. Virker ikke nå heller», skriver en TV-seer.

«Det her er bare for dumt. Hele familien blir kastet ut av spillet», skriver en annen.

«Amatørmessig», lyder en tilbakemelding.

Programleder: – Fryktelig synd

VG har vært i kontakt med programleder Frithjof Nilsen lørdag kveld.

– Jeg vet ikke nok om hva som skjer akkurat nå. Jeg vet at noen får spille, mens andre ikke får spilt. Jeg synes dette er fryktelig synd, men kan ikke si noe mer ettersom jeg ikke vet hva som skjer akkurat nå, sier Nilsen.

– Hva synes du om den problematiske starten som programmet har fått?

– Jeg tror at hvis dette hadde vært et tv-program hvor folk ikke kunne spille med, så hadde folk synes det var veldig gøy. Men siden det er meningen at folk skal være med og delta, er dette veldig synd. Men jeg vet som sagt ikke om hvor mange som ikke får spilt nå.

– Ser du på programmet selv?

– Ja, jeg er i Sverige og står på snowboard, og ser på sammen med gutta, sier Nilsen.

Deler av «Lost in time» er forhåndsinnspilt, mens den delen av programmet hvor det etter planen skal kåres en vinner blant TV-seerne, avvikles live.

Presenterte en «tullevinner» forrige gang



Det var lørdag for en uke siden at kanalen fikk problemer med sin nye storsatsing «Lost in time». Publikum som skulle delta fra sin egen sofa, fikk ikke tilgang til mobilappen. Årsaken var serverproblemer.

Kanalen fikk deretter kritikk for måten de håndterte problemene på. Da appen ikke fungerte, presenterte programmet en «tullevinner» av en mobiltelefon.

– Vi hadde en backupløsning planlagt i forkant, dersom det skulle oppstå problemer. Personen som ble utropt som vinner av mobiltelefonen i sendingen hadde i forkant spilt mye i appen, og han ble kontaktet av oss med spørsmål om han kunne presenteres som vinner dersom det oppsto tekniske problemer, sa McBride til VG da.

Fire dager etter premieren annonserte programmet de rettmessige vinnerne av mobiltelefonen og pengepremien på sin Facebook-side. De ble trukket tilfeldig blant de som hadde lastet ned appen og registrert seg.

I «Lost in time» skal tre deltagere konkurrere i en studiosending, hvor de blir plassert inn i en virtuell verden. Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via TV-seriens app, og de kan vinne like mye penger som deltagerne på TV.