Seerfallet fortsetter for «Mandagsklubben»

«Mandagsklubben» fortsetter å miste seere. Mandag var det 177.000 som så TVNorge-programmet, som har mistet 112.000 seere på to uker.

– Dette er ingen god trend - og ikke det vi hadde håpet på, sier radio- og TV-sjef Morten Wiberg i reklamebyrået Carat Media til VG.

Forrige uke hadde seertallene falt fra 289.000 til 226.000. Denne uken faller seertallene ytterligere ned til 177.000. Dette er altså de seerne som ser programmet direkte når det går på TV, eller tar opp og ser det samme dag.



– Vi er fornøyd med kvaliteten på programmene og i går svingte det skikkelig i panelet, sier Eivind Landsverk, programdirektør i TVN og Discovery i en pressemelding.

Han velger heller å vektlegge at begge de to første sendingene av «Mandagsklubben» nå har over 500.000 seere, med repriser og opptak inkludert, og at kanalen vi har en markedsandel på over 25 prosent blant seerne mellom 15 og 50 år.

– Det er vi veldig godt fornøyd med. Det er ikke lenger sånn at det bare er direkteseingen som teller. «Mandagsklubben» var det fjerde mest sette programmet i opptak i forrige uke, dette er et program mange føler at de må få med seg, sier TVNorges programdirektør Eivind Landsverk.

Morten Wiberg er mer lunken.

– Jeg er skuffet over at «Mandagsklubben» ikke står sterkere. Konkurransen på mandager er ikke så enorm. For annonsørene kan repriser og opptaksseing være bra. Disse seere er likevel ikke fullt så attraktive som direkteseerne, men de er nødvendige, sier Wiberg.

SKUFFET: TV-ekspert Morten Wiberg er skuffet over seertallene til «Mandagsklubben». Foto: Roger Neumann , VG

«Mandagsklubben» forrige uke fikk heller ingen ingen drahjelp av Jon Almaas. Da endte seertallene på 226.000. Med Thomas Giertsen og Leo Ajkic som gjester falt seertallene altså ytterligere, til 177.000.

– Det er langt under estimatet til TVNorge som var på 300.000 seere. Vi trenger at TVNorge er en utfordrer til TV 2 som kan være en god og trygg leverandør av seere til annonsørene, sier Wiberg.

Eivind Landsverk innrømmet i et intervju med VG mandag at TVNorge ikke har innfridd forventningene denne våren.

– Vi lever i en annen tid. Seerfallet for tradisjonelt TV, særlig i de yngre målgruppene, er stort. Der vi tidligere var fornøyd med 300.000, må vi kanskje nå være fornøyd med 200.000. Aldri har det vært et større tilbud når det gjelder levende bilder. Valgene er så mange, det er så mange kanaler, det er så mange programmer. Vi kan ikke lenger forvente at alle skal se på det samme samtidig. Det er unntakene som samler over en million seere, sier Landsverk.

Morten Wiberg er langt på vei enig med Landsverk.

– Tilbudet er så mye større nå – langt, langt større. Vi ser levende bilder på en annen måte. Det er en ny tid og vi må nok justere estimatene til høsten, sier Wiberg.