Mer trøbbel for Discovery - Dplay fungerer ikke til landskampen

Enda en serverfeil skaper problemer for for Discovery Networks. Nå rammer det dem som vil se landskampen via DPlay.

Seere som vil få med seg Lars Lagerbäcks trenerdebut for Norge via appen DPlay blir snytt for fornøyelsen søndag kveld. Som i går, da TVNorge hadde store problemer med satsingen «Lost in Time», skyldes det hele en serverfeil.

– En server er nede. Vi fikk beskjed om det en halvtime før avspark, sier Lars Kvam, kommunikasjonsrådgiver for sportssatsingen i Discovery til VG.

- Vi jobber på spreng med å løse problemet. I mellomtiden er kampen tilgjengelig på Eurosport Player, sier Kvam.

– Feilen kan ha å gjøre med at vi har flyttet sportssendingene fra DPlay til Eurosport Player.

– Er det ikke testet før landskampen?

– Jo, det er testet, og det er ikke sikkert at feilen har noe med kapasitet å gjøre.