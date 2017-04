«Lost in time» får fortsette på skjermen

TV Norge har besluttet å gi tv-programmet en ny sjanse etter at de lørdag opplevde problemer med mobilappen for andre gang.

Tv-programmet der seerne hjemme i stua kan konkurrere og vinne pengepremier gjennom en mobilapp, har hatt en trøblete start.

Både under premieren for to uker siden og på lørdag, hadde brukerne problemer med å logge seg inn og delta i konkurransen.

Etter lørdagens problemer fortalte kanalen til VG at de skulle vurdere programmets fremtid.

Mandag har TV Norge besluttet å la «Lost in time» fortsette, men sier de trenger en pause for å sørge for at problemene ikke oppstår igjen.

Beklager overfor seerne

Programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, beklager problemene som tv-programmet «Lost in time» har hatt i startfasen, men sier at de ikke gir opp programmet og lar det fortsette på skjermen etter påske. Foto: TVNorge/Anita Arntzen

– Vi har besluttet å gi programmet en kort pause til over påske. Neste episode kommer på skjermen lørdag 22. april klokken 20.00, sier programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, i en pressemelding.

Han forsikrer samtidig at neste episode skal skje uten problemer.

– Vi har fortsatt tro på formatet og stor tillit til gjengen i The Future Group som leverer den banebrytende spillteknologien. Det er viktig å huske at med så avansert teknologi, er det ikke uvanlig med startvansker i utrullingen. Det er uheldig at det rammer seerne våre, og vi beklager til alle som har benket seg og opplevd problemer med tilgang til appen under sending, sier Landsverk i pressemeldingen.

Gikk for nødløsning

Da programmet startet klokken 20.00 lørdag, tok det ikke lang tid før brukerne opplevde å ikke komme inn på mobilappen.

TVNorges mediesjef Hanne McBride, bekreftet raskt problemene og opplyste etter hvert at problemene denne lørdagen ikke var like store som under premieren.

Likevel måtte programmet ta i bruk en nødløsning da en vinner skulle kåres.

En av TV-seerne vant 347.000 kroner, men vedkommende hadde ikke spilt under live-sendingen.

Vinneren hadde registrert seg i appen før klokken 16.00 lørdag, og var dermed med i trekningen dersom programmet fikk problemer nok en gang.

– Vi hadde en backup-løsning dersom noe skulle skje denne gangen også, og vi måtte til slutt gå for den. Det var ikke fordi folk ikke fikk spilt, men fordi vi ikke fikk tilgang til spilldataene mot slutten av live-sendingen. Men det har vært informert på våre sider og på Facebook på forhånd, sa McBride lørdag kveld.