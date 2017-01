Jon Almaas om Bård Tufte Johansens «Nytt på Nytt»-debut: – Veldig god

Jon Almaas forteller at hans mor syntes at erstatteren Bård Tufte Johansen gjorde en bedre jobb i «Nytt på nytt» enn sønnen.

Jon Almaas (49) hadde sin siste sending av «Nytt på Nytt» i desember i fjor. Da hadde han ledet hele 17 sesonger av NRK-programmet.

Nå er det Bård Tufte Johansen (47) som har tatt over jobben som «Nytt på Nytt»-programleder, og forrige uke hadde Johansen sin første sending.

Nesten 1,2 millioner seere fikk med seg Johansens «Nytt på nytt»-debut, og den fikk god mottagelse av VGs anmelder.

Onsdag var Almaas til stede på lanseringen av TVNorges nye versjon av «Mandagsklubben», hvor han skal være én av flere komikere som rullerer på å gjeste programmet.

Da ville han ikke svare på spørsmål om Johansens «Nytt på Nytt»-debut, men han kommenterte sesongpremieren under TVNorges lansering fra scenen på Victoria teater.

– Jeg har ikke pleid å se på «Nytt på nytt» tidligere. Jeg sluttet å se på da Anne-Kat. sluttet. Men jeg så programmet på fredag, og jeg synes Bård var veldig god. Han klarte seg supert, sa Almaas fra scenen til pressen.

– Hvem som er best og hadde høyest seertall, synes jeg ikke er så interessant. Det viktigste for meg er hva min mor synes, og hun syntes at Bård var best, sa Almaas.

NY SJEF: Bård Tufte Johansen debuterte som «Nytt på Nytt»-programleder forrige uke. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

Fra programleder til gjest

Det var i fjor høst at TVNorge hentet Almaas fra NRK og at det ble klart at Almaas gir seg i «Nytt på Nytt» etter 17 år.

49-åringens siste dag som ansatt i NRK var 31. desember. Da hadde han jobbet i statskanalen siden 1994.

– Det er litt rart og litt deilig å ikke jobbe i NRK lenger. Dette er først gang på 15 år at jeg ikke er på TV ukentlig, så jeg har litt abstinenser etter å være på TV, sier han.

På onsdagens lansering påpekte TVNorges programdirektør Eivind Landsverk at Almaas ikke sluttet i NRK for å ta over «Mandagsklubben» i TVNorge.

Almaas skal nemlig være en av fire komikere som rullerer på å gjeste programmet. De andre som innehar den rollen er Harald Eia, Atle Antonsen og Thomas Giertsen.

Det er Anne Rimmen (35) som skal lede den nye «Mandagsklubben», som skal sendes på TVNorge til våren, sammen med de faste makkerne Else Kåss Furuseth og Dag Sørås.

– Det blir deilig å ikke lede programmet, men kun være gjest. Da har jeg ikke noe ansvar, og jeg kan bare kose meg, sier Almaas til VG.

STJERNELAG: Denne gjengen skal lage humor på TVNorge til våren. Foran fra venstre: Else Kåss Furuseth, Dag Sørås, Anne Rimmen og Calle Hellevang-Larsen. Bak fra venstre: Atle Antonsen, Thomas Giertsen, Harald Eia og Jon Almaas. Foto: Trond Solberg/VG

I likhet med «Nytt på Nytt», er det satire rundt ukens aktuelle hendelser som er utgangspunktet for «Mandagsklubben». Almaas tror likevel at det er rom for begge programmene på norsk TV.

– Det er et ganske likt konsept, men dette skal gå på mandager og «Nytt på Nytt» går på fredager. Jeg vet selv at mandag er en død dag for «Nytt på Nytt»-redaksjonen. Det er et morgenmøte, en lang lunsj, også brukes resten av dagen på å spille Minecraft. «Mandagsklubben» kan regjere fritt i nyhetsbildet på mandager, sier Almaas.

