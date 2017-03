«Grei start» for «Mandagsklubben» ga sesongbeste for «Åsted Norge»

Mens TVNorges nye «Mandagsklubben» endte opp med «en grei start» og 289.000 seere, satte TV 2 ny sesongrekord med «Åsted Norge» og 529.000 seere.

Kanalen fikk dermed valuta for pengene da de valgte å flytte «Åsted Norge» ti minutter frem og dermed gå midt i strupen på «Mandagsklubben».

– Dette var et smart trekk av TV 2 og jeg vil tro at de reddet endel seere på denne måten, sier TV/radio-sjef Morten Wiberg i Carat media til VG.

- Vi fortsetter med en meget sterk mandag på TV 2, og vi er selvsagt svært godt fornøyde med at Åsted Norge øker og setter sesongrekord mot tøff konkurranse fra de andre kommersielle kanalene, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 i en kommentar.

289.000 ble resultatet til «Mandagsklubben» - litt under målsetningen TVNorge opplyser at de hadde på 300.000. Selv kaller de starten for «godkjent».

– Vi ser at reaksjonene på gårsdagens program er blandede, slik de skal være rundt Mandagsklubben. Panelet leverte en god debut i går, men det tar alltid litt tid før formater som dette setter seg skikkelig. Vi gleder oss allerede til neste mandag, sier programdirektør Eivind Landsverk i Discovery til VG.

Morten Wiberg vil slett ikke avskrive «Mandagsklubben» ennå, men legger ikke skjul på at han er skuffet over seertallene.

– Jeg hadde håpet på mer og forventet over 300.000. Kanskje helt opp imot 400.000. Vi ser ofte at starten gir en god indikasjon på fortsettelsen og det er ikke uvanlig at programmer ofte faller 10-20 prosent. Sett fra annonsørenes side har TVNorge behov for flere store programmer, sier Wiberg.

VGs anmelder var langt fra begeistret for TVNorges nysatsing på «Mandagsklubben», som fikk tre sjanser på TVNorge mellom 1996 og 2000. Sandeep Singh la i sin anmeldelse ikke skjul på at ikke helt skjønner hvorfor TVNorge har blåst liv i «Mandagsklubben» igjen.

– Det er en vaklende affære, og programmet treffer langt fra blink, skrev Singh og ga premiereprogrammet terningkast tre.

Les hele anmeldelsen her

I et intervju med VG forteller da også programleder Anne Rimmen at selv om hun husket «Mandagsklubben» godt fra slutten på 90-tallet, var det ikke bare opplagt at hun skulle bli programleder for en ny versjon.

RUSTET SEG TIL KAMP: TV 2 flyttet på «Åsted Norge» og rustet seg til kamp mot TVNorge og «Mandagsklubben» i går. Foto: TV 2

– Min første reaksjon var «Oi, nei, dette er ikke min sjanger!». Så fikk jeg tenke litt på det og la det synke litt inn, sier hun.

Les også: TV 2 flytter «Åsted Norge» etter TVNorge-konkurrent

Men selv om VGs anmelder ikke skjønte hvorfor TVNorge nå har blåst liv «Mandagsklubben» igjen, var det ikke noen tvil om at TV 2 fryktet for konkurransen fra nye «Mandagsklubben» og endret sendetiden for populære «Åsted Norge».

– Det er tøff konkurranse i det kommersielle TV-markedet og vi har gjort en endring for å møte konkurransen fra andre kanaler, sa kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG mandag ettermiddag.