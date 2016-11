Else Kåss Furuseth starter TVNorge-karrieren hjemme hos Ari Behn

NYDALEN (VG) – Populære Else Kåss Furuseth blir en av bærebjelkene på TVNorge til våren. Det første hun skal gjøre er å være med i «4-stjerners middag» sammen med Ari Behn.

– Det var faktisk en av de viktigste årsakene til at jeg takket ja til TVNorge, fleipet Else Kåss Furuseth under Discovery- og TVNorges vårlansering i Nydalen i Oslo torsdag ettermiddag.

Hva hun ellers skal gjøre for TVNorge denne våren er foreløpig en godt bevart hemmelighet. Hverken hun eller programdirektør Eivind Landsverk ønsket å gå i detaljer om hva som skal skje. Men hun kommer på TV med eget program til våren.

– Men Live Nelvik, Bård Hoksrud og jeg, er kanskje de første som har vært hjemme hos Ari Behn i hans nye leilighet i Lommedalen, fortalte Else Kåss Furuseth.

TILBAKE I RAMPELYSET: Ari Behn er tilbake i offentligheten igjen. Til våren er han med i «4-stjerners middag» på TVNorge og da inviterer han Else Kåss Furuseth, Live Nelvik og Bård Hoksrud hjem til middag i sin nye leilighet. Dette bildet er fra Se og Hørs kjendisgalla hvor Ari Behn var konferansier. FOTO:TROND SOLBERG/VG Foto: Trond Solberg , VG

Men hun var slett ikke alene på Discoverys vårlansering torsdag. De som kanskje vekket størst oppmerksomhet var Marcus & Martinus som også er en del av TVNorge-stallen til våren. En av duoens store tilhengere er nettopp Else Kåss Furuseth.

– Er det lov for en dame på 40 år å fortelle at jeg faktisk har billett i «golden circel» i Spektrum på lørdag, røpet Else Kåss Furuseth.

TVNorge og Discovery hadde samlet et stort kjendis-kobbel for å markere høstens programmer og kaste glans over lanseringen. Som for eksempel Carsten Skjelbreid, Trond Fausa Aurvåg, Janne Formoe, Pia Tjelta, Eivind Sander, Petter Schjerven, Tom Stiansen, Alexandra Joner, Grace Bullen, Thea Næss, Adam Schjølberg, Ole Martin Årst, Svein Østvik, Henrik Thodesen, Nils Vogt, Ole Martin Alfsen, Bård Hoksrud, Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt, Harald Eia, Cecilie Steinmann Neess, Kristine Thybo Hansen, Johanne Thybo Hansen, Fridtjof Nilsen, Jens Petter Høili, Bård Anders Kasin, Sverre Sætre, Milda Melland, Janne Amble, Alte Reinton og Stein Morten Lier.

Else Kåss Furuseth startet karrieren i NRK P3, før hun ble et kjent TV-navn gjennom humorserien «Torsdag kveld fra Nydalen». Hun har hatt stor suksess med sin sceneforestilling «Kondolerer», og har de siste årene vært programleder for talkshowene «Else» og «Det er lov å være blid» på TV 2. Nå gleder hun seg til å skifte beite og begynne i TVNorge.

– Det er veldig stas å bli kollega med alle de flinke humormenneskene som finnes i TVNorge. Jeg har jo fått gjøre noen innhopp i Brille-panelet, vært i stua til Asbjørn Brekke og innom Ylvis-guttas program, og det har vært veldig gøy, sa Else Kåss Furuseth da det ble kjent at hun skalle skifte kanal.

Noen dager senere sa Else Kåss Furuseth til VG at hun elsker og har alltid elsket TV 2.

– Det er det lengste forholdet jeg noensinne har vært i, men nå hørtes det gøy ut med et skifte. Jeg har til og med bodd i leiligheten min siden 1998, så det er viktig å gjøre noen forandringer innimellom.

Nyheten om at Kåss Furuseth slutter i TV 2 kom kort tid etter at detaljene i TV 2 s varslede kutt-prosess ble kjent – og hvor blant andre Davy Wathne snakket om hvor bekymret han var for kanalen, og mente at nedskjæringsprosessen ville bli blodig og fryktelig tøff. Kanalen skal kutte 350 millioner kroner frem til 2020.

Kåss Furuseth hadde imidlertid ikke fått noen beskjed om at det ikke ville satses på henne i kanalen.

– Det har de ikke sagt, og de sendte meg en kjempestor blomsterbukett, så jeg tror det ruller og går der, sa hun den gangen.