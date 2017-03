Anne Rimmen om «Mandagsklubben»: – Første reaksjon var «Oi, dette er ikke min sjanger»

Med ny jobb og sønn på sju måneder må Anne Rimmen sove mindre og se mer på nyheter enn noensinne før. Men komiker har hun ingen planer om å bli.

I juli fikk hun sønnen Ebbe med samboer Ailo Gaup. I desember brøt hun opp etter ni år i NRK og gikk til Discovery-nettverket. I januar ble det kjent at hun skal lede gjenopplivningen av «Mandagsklubben» med Else Kåss Furuseth, Calle Hellevang-Larsen og Dag Sørås som faste medlemmer. Den siste tiden har det vært intens møtevirksomhet før premieren i kveld.

«Mandagsklubben» · Humorprogram med satirisk blikk på aktuelle hendelser · Gikk flere runder på TVNorge mellom 1996 og 2000 · Gikk på TV 2 som «Torsdagsklubben» på 2000-tallet · Gjenoppstår på TVNorge mandag 13. mars kl. 21.30 · Anne Rimmen, Calle Hellevang-Larsen, Else Kåss Furuseth og Dag Sørås er faste innslag. · Atle Antonsen, Thomas Giertsen, Jon Almaas og Harald Eia er rullerende paneldeltakere. · Første gjest ut er Jonas Gahr Støre.

– Påvirket denne jobben barselpermisjonen?

– Ja, det er det korte svaret. Vi tar det litt som det kommer. Jeg jobber jo prosjektbasert, så det går seg til, sier Rimmen til VG.

– Hvordan kombinerer du jobbing med nytt program med å være mor til en på 7 måneder?

– Jeg gjør så godt jeg kan. På hjemmebane legger vi opp hver dag og hver uke litt som det kommer. Det er en veldig forståelsesfull gjeng jeg jobber med. De er veldig klar over at jeg må raskt hjem etter møter og sending, sier hun og fortsetter:

– Foreløpig har det gått greit, så får vi se hvordan det går når vi er i gang med sendinger. Kvelden og natten er det vanskeligste tidspunktet for meg å være borte. Ikke at vi har sending på natten, men det er da han er mest krevende og mest opptatt av mammaen sin. Det er litt sånn: Være på jobb, og så komme hjem og være på en annen jobb.

FAST LAG: F.v: Dag Sørås, Calle Hellevang-Larsen, Else Kåss Furuseth og Anne Rimmen samlet i lokalene hos TVNorge i Nydalen. Else prøver muligens å gjøre noe bak ryggen på Anne. Foto: Frode Hansen , VG

– Når sover du?

– Det gjør jeg ikke så mye lenger. Det har ikke vært noen hemmelighet - de andre har til kjedsommelighet fått høre om hvor lite jeg egentlig sover. Det er selvfølgelig slitsomt, men jeg bruker det som en unnskyldning også. Så om jeg ikke er den klippen de forventer at jeg skal være, så er det derfor, sier Rimmen og ler.

– Skal ikke være den morsomme



Hun husker «gamle» «Mandagsklubben» godt fra slutten på 90-tallet. Men at hun skulle bli programleder for en ny versjon var ikke bare opplagt.

– Min første reaksjon var «Oi, nei, dette er ikke min sjanger!». Så fikk jeg tenke litt på det og la det synke litt inn, sier hun.

Første gangen fikk hun bare høre at de lekte med tanken om å relansere «Mandagsklubben», men andre gangen var beskjeden «Det blir «Mandagsklubben», og vi vil at du skal lede det».

– Da hadde jeg latt det synke litt inn og tenkt at det jo ikke var min jobb å være den morsomme. For det var første tanken min med konseptet – at det er et humorprogram, og det er en sjanger jeg aldri har jobbet med. Og jeg ser ikke for meg meg, som VG så fint skrev, som «Den nye humordronningen». Rimmen ler.

– Men min jobb som programleder er jo å forsøke å holde styr på gjengen og være et bindeledd. Jeg tenkte at det kunne være veldig gøy å prøve noe helt nytt og utfordre meg selv på det.

DEN GANG: «Mandagsklubben» i 1998, da beskrevet som «høstens snakkis blant unge», med Thomas Giertsen, Silje Stang og Nils Ole Oftebro. Her var Knut Haavik (t.v.) og Linda Johansen (t.h.) gjester. Foto: Mattis Sandblad , VG

Thomas Giertsen, som har vært med i flere versjoner av konseptet, og hvis TV-selskap Feelgood produserer nyskapningen, har ikke gitt Rimmen noen råd.

– Nei, jeg har ikke fått det. Jeg tenker at jeg må prøve å gjøre det på min måte. Jeg skal ikke prøve å kopiere noe som er gjort tidligere. Jeg må gjøre det som er naturlig for meg, så får vi se.

Naturlig streng



– Du er beskrevet som en stø, blid og tilstedeværende programleder, men er ikke forbundet med humorprogrammer. Hvor tar du autoritet og brodd fra til denne jobben?

– Jeg tror nok jeg har det ganske naturlig i meg. Jeg er absolutt fortsatt den blide, men det er ikke noe problem for meg å være litt streng også.

– Hvordan kommer det til uttrykk?

– Jeg er ikke så redd for å si hva jeg mener og hva jeg tenker. Det har jeg alltid gjort. Jeg har jo sett gamle «Mandagsklubben» og der går skravla i ett. Det gjelder like mye bare å si «Nå er det jeg som prater» og å holde temaet, sier hun og legger til:

– Vi får se. Kanskje det ikke går i det hele tatt. Kanskje jeg ikke har sjans til å holde styr på dem.

– Betyr dette at du må se på nyheter med et annet blikk, eller har du alltid sett sånn på nyheter?

– Jeg har alltid sett på nyheter, men jeg skal innrømme at jeg ofte har slått på «Dagsrevyen» når det nærmer seg 19.30, når sporten begynner. Så jeg må følge mye mer med, absolutt. Vi har sittet på møter hvor jeg merker de snakker om ting jeg ikke har fått med meg. Men jeg vil jo alltid være oppdatert før sending, fastslår hun.

– Hva med humor, har du en skap-stand up-komiker i deg?

– Nei, sier programlederen og ler igjen.