TVNorge-sjef om den tøffe vinteren: – Vi har ikke innfridd

Nedturen til TVNorge toppet seg i helgen da storsatsingen «Lost in time» endte i fiasko.

Det har vært en tøff start på året for TVNorge.

Administrerende direktør Harald Strømme ga seg etter uenighet med ledelsen. Realitysatsingen «Dødens tjern» ble tatt av plakaten etter svake seertall. Relanseringen av «Mandagsklubben» har vært dårligere enn ventet og storsatsingen «Lost in time» endte i et kaos med store tekniske problemer og «tullevinnere» i helgen.

– Vi vet at ting går i bølgedaler, men vi har ikke innfridd som vi burde, sier Eivind Landsverk, programdirektør TVNorge og Discovery Networks overfor VG.

Han mener ikke at lederskiftet er av avgjørende betydning i denne sammenhengen.

– Ledere kommer og går. Slik er det i alle bedrifter. Harald Strømme var en bra mann. Tine Austvoll Jensen er også en god leder, sier Landsverk.

– Leit og flaut



Problemene toppet seg på lørdag da TVNorge hadde verdenspremiere på nysatsingen «Lost in time». En satsing kanalen har investert mye penger og prestisje i. Men den viktige teknikken sviktet fullstendig.

FALLENDE SEERTALL: Nye «Mandagsklubben» på TVNorge. Fra venstre: Dag Sørås, Calle Hellevang-Larsen, Else Kåss Furuseth og Anne Rimmen. Foto: Frode Hansen , VG

– Det er både leit og flaut at serveren sviktet. Det fungerte både før og etter sending. Vi må tørre å satse på nye hester. Dette hadde jeg gledet meg til. Konseptet er innovativt - og det har med sin satsing på interaktivitet et stort potensiale i den digitale verden, sier Landsverk.

Han understreker at selve spillteknologien fungerer perfekt, men at det var en feil hos serverleverandøren Oracle som ble utslagsgivende på premieredagen. Landsverk legger heller ikke skjul på at han skulle ønske de kunne skru tiden tilbake. Men sier at de nå har nøstet opp i hva som gikk galt, at feilen er funnet og at det nå bare er å børste av seg støvet og prøve igjen.

– Det er dessverre ikke første gang vi støter på denne typen utfordringer, neppe heller siste, sier Landsverk.

– Må tørre å ta risiko



Tidligere i vinter gjorde sviktene seertall at TVNorge tok krimreality-serien «Dødens tjern» av programmet, til tross for at det var investert mye penger i produksjonen, som også ble regnet som en nyskapning.

– Vi må tørre å ta risko og vi må tørre å ta konsekvensen når det ikke går, sier programdirektøren.

Eivind Landsverk, som mange seere også vil dra kjensel på fra «Helt perfekt» med Thomas Giertsen, har lang fartstid både fra norsk TV generelt og TVNorge spesielt.

– Vi lever i en annen tid. Seerfallet for tradisjonelt TV, særlig i de yngre målgruppene, er stort. Der vi tidligere var fornøyd med 300.000, må vi kanskje nå være fornøyd med 200.000. Aldri har det vært et større tilbud når det gjelder levende bilder. Valgene er så mange, det er så mange kanaler, det er så mange programmer. Vi kan ikke lenger forvente at alle skal se på det samme samtidig. Det er unntakene som samler over en million seere, sier Landsverk.

TATT AV: Deltagerne i «Dødens tjern». Foto: TVNorge

Sender programmer oftere



For to uker siden ble nye «Mandagsklubben» lansert med brask og bram. Landsverk la ikke skjul på at han forventet seg over 300.000 seere. Premiere-programmet fikk 289.000 seeere, men uken etter falt «Mandagsklubben» til 226.000 seere.

– Jeg tenker at et program som «Mandagsklubben» fortsatt har et potensiale, men det er kanskje likevel et program vi må være fornøyd med 200.000 seere og ikke 300.000, sier Landsverk.

Han mener at det enorme utbudet av programmer og endringene i TV-vanene gjør at kanaler som TVNorge må tenke nytt for å få butikk ut av produksjonene.

– Det betyr for eksempel når det gjelder norske produksjoner at vi sender hvert program 2-3 ganger i løpet av en uke. Det er mer enn vi gjorde før. Vi er ikke så opptatt av antall seere på en dag, men hvor mange seere et program leverer i løpet av en uke. Vi må se på totaliteten, sier Landsverk.

