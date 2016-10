TV 2 og TV3 i full drama-konfrontasjon

TV 2s drama-storsatsing «Frikjent» blir satt opp med samme sendetid som TV3s «Aber Bergen» senere i høst. Det liker TV3 svært dårlig.

TV3s «Aber Bergen» med Odd-Magnus Williamson i hovedrollen har allerede blitt innarbeidet med gode kritikker og hyggelige seertall på torsdagskveldene, men torsdag 27. oktober får de konkurranse når TV 2 ypper til kamp med andre sesong av «Frikjent» – samtidig.

Les også: Kommer med sjokkavsløring i «Frikjkent 2»

– Etter at vi hadde annonsert i media at «Aber Bergen» skulle på luftentorsdag, kom det oss for øre igjennom uoffisielle kanaler at TV2 hadde planlagt kanskje å flytte «Frikjent 2» fra mandager til torsdager og dermed gå inn i en direkte dramakrig mellom de to programmene. Det kom ingen offisiell anmodning om dette. Vi kan ikke basere vårt sendeskjema på rykter. Og trodde ikke det var en mulighet for at TV2 kunne ta en så kontroversiell avgjørelse, skriver programdirektør i TV3, Andreas Bakka Hjertø, i en e-post til VG.

– Nå har TV2 hatt fem uker å gjøre noe med dette, og de har fortsatt ikke foretatt seg noe, men velger heller å sette hele vår dramasatsing under press for dermed å bli eneveldende i det norske markedet, fortsetter han.

TV2s programdirektør Jarle Nakken har et annet syn på saken.

Lest denne?: Ny dramasatsing på TV3: Fikk hjelp av stjerneadvokat

– Vi la sendeplanen for «Frikjent» allerede for ti måneder siden, og da TV3 offentliggjorde sine sendeskjema, fant jeg det riktig å gjøre dem oppmerksomme på at «Aber Bergen» ville kollidere med «Frikjent». Vi gjorde en vurdering av en eventuell flytting av sendetid, men her snakker vi om kompliserte kommunikasjons- og markedsplaner for dette og andre program, slik at vi fant frem til at «Frikjent» skulle gå som planlagt, sier Nakken til VG.

– De hadde med andre ord anledning til å unngå konflikten. Jeg ble også underrettet om at de valgte å la «Aber Bergen» bli liggende i sendeskjemaet på torsdager til tross for at Frikjent ville komme i samme sendetidspunkt i etterkant, fremholder Jarle Nakken.

EKS-EKTEFOLK: Ellen Dorrit Pedersen og Odd-Magnus Williamson spiller hovedrollene i TV3s «Aber Bergen» som i slutten av måneden får sylskarp konkurranse fra TV2s nye sesong av «Frikjent». Foto: Rune Bendiksen , TV3

Diskusjonen om TV 2 og TV3s motprogrammering av to store norskproduserte dramaserier har rast på Facebook det siste døgnet.

Flere i det norske tv-dramamiljøet reagerer på samprogrammeringen. Manusforfattere som Arne Berggren, Gjermund Stenberg Eriksen, Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig har alle engasjert seg.

De to sistnevnte har skrevet TV 2s «Frikjent» og vil nødig gå ut mot TV 2, men synes generelt at det er synd når to store, norske dramaserier samprogrammeres.

– Vi ble litt leie oss da vi så at vi kom i fare for potensielt å skvise eller konkurrere med gode kolleger på denne måten. Det lages ikke så mange norske dramaserier, og da er det synd at de vi har må gå mot hverandre, sier Anna Bache-Wiig til VG.

Hun tror kollisjonen kan få negative følger i en tid da lineær tv-seeing er på full fart tilbake til fordel for strømme-tv.

– Samtidig skjer det så mye spennende i norsk tv-drama for tiden at vi heller bør være opptatt av å løfte i flokk og dra lasset sammen istedenfor å konkurrere mot hverandre. Vi er helt avhengig av tv-seere for å produsere mer og bedre tv-drama, sier Bache-Wiig.

Les: «Frikjent» skapte dramarekord for TV2

TV3s programdirektør er enig med manusforfatterne.

– Hvis norsk drama går mot hverandre, vil det ikke være lønnsomt å drive med drama og vi må revurdere vår satsing. Alle de norske aktørene er under ekstremt press hver eneste dag fra Netflix og HBO som tar penger fra de norske seerne uten å investere i norsk innhold. At TV 2 nå velger å ødelegge en annen dramasatsing, vil bidra til å senke investeringen på norsk drama i fremtiden, mener Andreas Bakka Hjertø.

TV 2s Jarle Nakken bedyrer at han ikke er ute etter å ødelegge for norsk drama, snarere tvert om.

– TV 2 er opptatt av å løfte norsk drama, og har akkurat avviklet Nordiske seriedager i samarbeid med NRK, Aftenposten og Norsk filminstitutt og flere internasjonale aktører for økt fokus på dramasatsing i vårt territorium. TV3s fremtidige dramasatsing må de svare for selv, men vi søker å tilrettelegge for økt satsing og et rikt miljø innenfor fagfeltet, slik at norsk drama kommer seerne til gode på alle flater.