Så mange så «Skam»-William gå i krigen for TV3

TV3 fortsetter sin satsing på norsk drama. Torsdag var det premiere på kanalens nye serie, «Elven» som fikk et snitt på 146.000 seere.

– En god start, sier TV3s pressesjef Line Vee Hanum til VG.

Line Vee Hanum opplyser at det gir en andel på noe over 15 prosent blant de kommersielle kanalene.

– Dramasjangeren leverer dessuten gode opptaks- og digitaltall. Det erfarte vi senest med «Aber Bergen» i høst, så vi regner med at seertallet vil øke ytterligere. Drama er en sjanger vi ønsker å satse mer på og vi opplever at seerne finner veien til TV3 når vi setter på egenproduserte serier, sier Line Vee Hanum om serien, hvor Thomas Hayes fra «Skam» spiller en av de mindre rollene.

– Jeg er litt lettet på TV3s vegne over at det ble såpass bra som 146.000. Lettet med tanke på den starten TV3 har hatt på året - og fordi kanalen trenger flere programmer som blir sett av over 100.000 lineære seere, sier Morten Wiberg, TV/radio-sjef i Carat Media til VG.

VGs anmelder var imidlertid ikke helt fornøyd med «Elven» og under tittelen «Langsomt mot nord» ga han den nye TV3-serien terningkast tre.

Selv omtaler TV3 på sine programserier «Elven» som «en intens thriller fra Nord-Norge, der den kalde krigen aldri helt tok slutt. I områdene rundt den vesle bygda Djupelv vet folk at man ikke bør stille for mange spørsmål. Men den nylig hjemvendte politimannen Thomas Lønnhøiden hater løgn og hemmeligheter, og han nekter å la ting ligge, tross advarsler. Når han begynner å etterforske Siljas forsvinning vekker han farlige krefter som har slumret lenge».

– Dette er veldig TV-ete – og TV slik vi pleide å kjenne det. Dovnere i tempo, lite interessert i å formidle noe av karakterenes indre liv, tilfreds med såpeaktig dialog og sjablong-plotting, skrev VGs anmelder etter å ha sett de to første av i alt åtte episoder.

Elven er skrevet av Arne Berggren og Kristine Berg og er spilt inn på location i Indre Troms. Hovedrollene spilles av Espen Reboli Bjerke og Ingeborg Sundrehagen Raustøl. Men det er også en annen skuespiller som er med i serien - og som har fått mye oppmerksomhet, nemlig Thomas Hayes. Også kjent som William fra «Skam».

Han portrettere en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge.

– Karakteren jeg skal spille er en fyr som jeg syns virker interessant å leke med, skrev Hayes i en e-post til VG da nyheten om hans nye rolle ble kjent i fjor høst.