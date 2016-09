Nyhetsanker: – Det er en litt tung dag dette

BERGEN (VG) Under dagens allmøte i TV2 ble de ansatte informert om at 177 fast ansatte må gå totalt. Bare 64 har fått sluttpakke.

Lave seertall og sluttpakker har så langt preget høsten for TV 2. 64 ansatte, derav profiler som Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

VG er tilstede utenfor TV2s hovedkontor i Bergen. Det var mange dystre ansikter på vei inn til allmøtet, som startet klokken 11.30. Få ønsket å gi noen kommentar, men nyhetsanker i Nyhetskanalen, Dyveke Buanes innrømmer at stemningen ikke er på topp.

– Jeg er bekymret for demokratiet. Det blir stadig færre journalister og flere informasjonsrådgivere, så jeg er oppriktig bekymret for demokratiet. Det er en litt tung dag dette.

– Kuttene fører vel kanskje til flere innkjøpte program fra eksterne produsenter?

– Ja, det virker slik. Det fører til at det blir færre program som utfordrer seerne litt, program som de kanskje ikke tenkte de ville se i utgangspunktet, i stedet blir det flere program preget av rent publikumsfrieri.

VG er også tilstede utenfor TV2s lokaler på Karl Johan i Oslo. Der har de låst inngangsdøren, som normalt er åpen.

HOVEDKONTOR: Det er gråværsskyer over TV2-bygget på Nøstet torsdag formiddag. Både bokstavelig talt og i overført betyding. Foto: Frank Ertesvåg, VG

194 inkludert midlertidige



TV2 bekrefter at 177 ansatte må gå totalt. Det er 113 flere en de så langt 64 bekreftede sluttpakkene. I tillegg skal også 17 midlertidige gå, etter det VG får opplyst. Dermed er det totale antall årsverk 194.



I en pressemelding sier TV2-sjef Olav T. Sandnes at målet er å oppnå flest mulig frivillige løsninger.

– Nå skal vi sammen med tillitsvalgte drøfte den videre prosessen, sier TV2-sjefen.

Sandnes sier at nedbemanningen skjer for at de skal kunne vokse innenfor prioriterte satsningsområder.

– TV 2 er i for stor grad avhengig av inntekter fra lineær-tv. Over tid har vi prioritert for stor del av ressursene våre mot lineær-tv, som ikke lenger reflekterer markedet eller tv-seingen. Derfor har vi i dag presentert hva TV 2 skal leve av i 2020, deriblant en storsatsing på TV 2 Sumo. Det betyr at vi vil rette langt større ressurser dit, sier Olav T. Sandnes.

Ny nyhetsredaktør



Karianne Solbrække (43) blir kanalens nye nyhetsredaktør. Dagens nyhetsredaktør, Jan Ove Årsæther opplyser at i den nye organisasjonen vil all nyhetsproduksjon foregår i Nyhetskanalen.

– Vi må lage nyheter mye mer effektivt. Da er det naturlig at vi organiserer oss slik at Nyhetskanalen blir senteret for all tv-produksjon. Nyhetskanalen er en stor suksess og opplever heller ikke synkende tv-seing. Endringene trer i kraft ut på nyåret, men arbeidet med omorganiseringen starter umiddelbart. Karianne Solbrække starter som nyhetsredaktør allerede i dag, sier Årsæther i en pressemelding.

– Karianne har gjort en meget god jobb med God Morgen Norge. Hun har også lang erfaring fra både 21 Nyhetene, valgsendinger og Nyhetskanalen. Jeg er glad for at hun tar denne utfordringen i en krevende tid, fortsetter han.

Etter det VG forstår vil avdelingen media manager blir lagt ned i 2017 eller 2018. Det skal være flere slike gradvise avviklinger på gang.

Ifølge bt.no skal hele nettdesken til TV-kanalen flytte fra Bergen til Oslo. Det skal utgjøre fire til fem stillinger som forsvinner fra hovedkontoret på Nøstet i Bergen. Avisen skriver også at det tekniske apparatet rundt sendingene er under hardt press.

Kulturministeren: – Alvorlig situasjon



Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) understreker overfor VG at hun ikke er informert om det som kom frem på allmøtet i TV 2.

Konfrontert med opplysningene om antallet som må gå, sier statsråden at hun først og fremst føler med dem som blir berørt dersom kanalen må gå til drastiske kutt:

– Hvis dette stemmer, viser det hvor alvorlig og krevende situasjonen er for hele den internasjonale mediebransjen. På en dag som denne, så føler jeg med dem som blir direkte berørt. Og så vet jeg at det ikke finnes en enkel løsning på den globale utfordringen mediene står opp i. Det handler om strukturendringer over tid, og vi er i gang med å se på løsninger for dette.

I tillegg til innvilgede sluttpakker og varslet nedbemanning, har seerne sviktet kanalen - og for flere av storsatsingene denne høsten har pilene bare pekt nedover.

Det gjelder ikke minst underholdningsformatene. «Senkveld med Thomas og Harald» har for eksempel mistet over 200.000 seere fra sesongpremieren og til forrige ukes program.