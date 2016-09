177 må gå i TV 2 - slik blir endringene

Ny nyhetsredaktør, færre reportere på lokalkontorene og bort med «Lørdagsmagasinet». Det er blant endringene i TV 2.

Endringene ble presentert for de ansatte på et allmøte onsdag.

I to pressemeldinger har TV 2 redegjort for endringene de nå gjør. Hele listen over endringer kan du se lenger ned i saken, men hovedbudskapet er at totalt 177 fast ansatte, 113 i tillegg til de 64 som allerede har tatt sluttpakke, er overtallige.



Lave seertall og sluttpakker har så langt preget høsten for TV 2. 64 ansatte, derav profiler som Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

Ifølge proff.no er det 964 ansatte i TV 2.



Allmøtet er nå ferdig, men de fleste ansatte er nå i avdelingsvise møter.

Arill Riise om nedbemanningen: – Det er brutalt

Dette er endringene TV 2 gjør:

** Karianne Solbrække blir nyhetsredaktør og ansvarlig for Nyhetskanalen med umiddelbar virkning.

NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække overtar for Jan Ove Årsæther. Foto: TV2

– Karianne har gjort en meget god jobb med God Morgen Norge. Hun har også lang erfaring fra både 21 Nyhetene, valgsendinger og Nyhetskanalen. Jeg er glad for at hun tar denne utfordringen i en krevende tid, sier nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther.

Det nye redaktørkollegiet i TV 2 Nyhetene består fra i dag foruten Solbrække av Vegard Jansen Hagen (sportsredaktør), Bård Espen Hansen (TV2.no-redaktør) og Jens Cornelius Knudsen (produksjonsredaktør). Alle rapporterer til nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther.

** Nyhetskanalen skal stå for produksjonen av begge nyhetssendingene på hovedkanalen TV 2. I tillegg skal de også produsere «God morgen, Norge», været og all annen nyhets- og aktualitetsproduksjon.

** Nyhetsavdelingen skal kutte 23 årsverk.

** Lørdagsmagasinet, som er en del av nyhetssendingen lørdag kveld, skal kuttes.



** I overkant av 30 personer må slutte i avdeling for innholdsproduksjon.

** Lokalkontoret i Kristiansand legges ned, i tillegg skal bemanningen på de andre lokalkontorene reduseres til én reporter hvert sted.



** TV 2 leter etter en egen TV 2 Sumo-direktør.



** TV 2 understreker i en pressemelding at de ønsker å fortsette som en kommersiell allmennkringkaster i fremtiden, med hovedkontor i Bergen, men fremholder at de ønsker «relevante motytelser».

** Etter det VG forstår vil flere avdelinger bli gradvis avviklet.

** Ifølge bt.no skal hele nettdesken til TV-kanalen flytte fra Bergen til Oslo.

** Etter det VG erfarer skal ledergruppen i TV 2 Sporten reduseres fra åtte til fire.



Endringene skal tre i kraft fra nyttår, men arbeidet med omorganiseringen starter umiddelbart, ifølge TV 2. Jan Ove Årsæther, understreker at hovedsendingene fortsatt skal sendes fra Bergen.

HOVEDKONTOR: Det er gråværsskyer over TV 2-bygget på Nøstet torsdag formiddag. Både bokstavelig talt og i overført betyding. Foto: Frank Ertesvåg, VG

194 inkludert midlertidige



I tillegg til de 177 faste ansatte som kuttes, skal i tillegg 17 midlertidige gå, etter det VG får opplyst. Dermed er det totale antall årsverk 194.



I en pressemelding sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes at målet er å oppnå flest mulig frivillige løsninger.

– Nå skal vi sammen med tillitsvalgte drøfte den videre prosessen, sier TV2-sjefen.

VG kjenner til at TV 2 åpner opp for en ny runde med tilbud om sluttpakker, med samme tilbud til de ansatte som i sommer. Fristen for å svare på tilbudet skal være 28. oktober.

TV 2-profil: – Her er det bare å ta pengene og løpe

Sandnes sier at nedbemanningen skjer for at de skal kunne vokse innenfor prioriterte satsningsområder.

– TV 2 er i for stor grad avhengig av inntekter fra lineær-tv. Over tid har vi prioritert for stor del av ressursene våre mot lineær-tv, som ikke lenger reflekterer markedet eller tv-seingen. Derfor har vi i dag presentert hva TV 2 skal leve av i 2020, deriblant en storsatsing på TV 2 Sumo. Det betyr at vi vil rette langt større ressurser dit, sier Olav T. Sandnes.