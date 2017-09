Populær retur for «Gutta på tur»

«Gutta på tur» tok med seg dronning Sonja på sin første tur på flere år. Det fikk 599.000 seere med seg på TV 2 søndag.

Kanalen er dessuten strålende fornøyd med 510.000 seere på sesongpremieren av «Skal vi danse».

– Det var et herlig gjensyn med «Gutta på tur» og seertallene levner ingen tvil om at det var et etterlengtet gjensyn for mange. Mange var nok klar over at vi har en sprek dronning, men i gårsdagens program ble vi enda bedre kjent med henne, og imponert over henne da hun gikk selveste dronningstien i fantastisk natur i Hardanger med Dæhlie, Ulvang, Brimi og Hjeltnes, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2 i en kommentar.

510.000: 510.000 seere fikk med seg sesongpremieren på årets «Skal vi danse», her representert ved . Marna Haugen Burøe og Glenn Jørgen Sandaker. Foto: Frode Hansen , VG

NRKs «Stjernekamp» endte opp med 608.000. Noen som er en kraftig nedgang fra forrige lørdag hvor intet mindre enn nesten 800.000 fikk med seg sesongpremieren, men da uten konkurranse fra TV 2 og «Skal vi danse».

Les også: TV 2 vant høstens første TV-duell

– Årets «Skal vi danse» startet i et forrykende tempo på lørdag og dansenivået på kjendisene har aldri vært så høy i et førsteprogram. Vi har revitalisert «Skal vi danse» med nytt studio, ny medprogramleder i Anders Hoff og med en cast som har skapt et enormt engasjement både før, under og etter sending, fortsetter Jarle Nakken.

Her er helgens 20 mest sette programmer:

1. Søndagsrevyen (NRK1) - 640.000

2. Nyhetene (TV 2 søndag) - 628.000

3.Nytt på Nytt (NRK1) - 610.000

4. Stjernekamp (NRK1) - 608.000

5. Gutta på tur (TV 2) - 599.000

6. Lørdagsrevyen (NRK1) - 535.000

7. Dagsrevyen - fredag (NRK1) - 526.000

8. Valgstudio (TV 2) - 513.000

9. Norge Rundt (NRK1) - 512.000

10. Skal vi danse (TV 2) - 510.000

11. Sportsrevyen (NRK1) - 495.000

12. Side om side (NRK1) - 492.000

13. Valgfri (NRK1) - 485.000

14. Senkveld (TV 2) - 454.000

15. Lindmo (NRK1) - 451.000

16. Kveldsnytt - lørdag (NRK1) - 433.000

17. Film: Bølgen (NRK1) - 430.000

18. The Voice (TV 2) - 409.000

19. Nyhetene - lørdag (TV 2) - 404.000

20: Norge Aserbajdsjan (TVN) - 388.000