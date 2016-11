Vil lage sesong 2 av «Vikingane»

Produsent Anders Tangen tror det kommer en ny sesong med humorserien «Vikingane».

Humorserien med manus og regi av Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen ble spilt inn i seks episoder på to språk over 28 innspillingsdager og et budsjett på rundt 20 millioner kroner.

– Det er ganske rimelig, sier produsent i Viafilm, Anders Tangen til VG.

Avgjørelsen om det blir en sesong 2 skal tas i disse dager.

– Ja, vi ser etter en partner til å lage en sesong til. Det er jo tiden for det nå, med «Game of Thrones» og «Vikings»-serien. Vi skal få svar så snart som mulig. Det er en del stabsfolk, som for eksempel sminke, som vi må ha med videre om det skal fungere. Og drama er ferskvare – folk begynner å glemme om det går for lang tid, fastslår produsenten.

Sett av over én mill

VIL LAGE MER: Produsent Anders Tangen på pressetreffet for «Vikingane». Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Tall fra NRK fredag formiddag viser at nettratingen for de seks episodene som ligger tilgjengelige på NRK TV, så langt er 224.000 i snitt. Mens første episode har en nettrating på 317.000, har episode 6 så langt 172.000.

Total screen rating (TSR inkluderer direkte, repriser, opptak og nettall) for de to episodene som så langt er vist på NRK1 fredag kveld, er på henholdsvis 1,16 millioner og 915.000. Da utgjør førstegangsseingen henholdsvis 646.000 og 460.000. Repriser og opptak utgjør rundt 200.000 for begge episodene.

– Serien er allerede en kjempesuksess på NRK, så det er vanskelig å tro det ikke blir en sesong 2. Men det avhenger ikke bare av NRK, vi må ha annen finansiering også, sier han.

Har søkt

Viafilm har en søknad inne hos Norsk Filminstitutt. De venter svar i starten av desember.

«Vikingane» * Norsk humorserie i seks deler, satt i vikingtiden, men med hverdagslige problemer. * Med bl. a: Kåre Conradi, Silje Torp, Trond Fausa Aurvåg, Henrik Mestad, Marian Saastad Ottesen, Nils Jørgen Kaalstad og Kristine Riis. * Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen er manusforfattere og regissører. * Produsert av Anders Tangen i Viafilm og Øyvind Thoen i NRK Humor. * Budsjett på rundt 20 millioner kroner. * Alle episodene ligger på NRK TV, og serien sendes fredager på NRK1.

– Det kommer litt an på en internasjonal kanal også. Det kan være en stor kanal som Netflix eller HBO, men vi har også snakket med en del engelske kanaler som er interessert. Vi har planlagt at om vi går for sesong 2, da kjører vi samme løp, slik at sesongen blir ferdig neste høst, forteller Tangen.

I flere territorier regnes seks episoder som en miniserie, så produsenten er forberedt på at noen aktører kan ønske å kjøpe sesong 1 og 2 som én sesong for deres kanal.

Pilotprosjekt

«Vikingane» er et pilotprosjekt for en ny finansieringsmodell, der man skal forsøke å selge originalserien til utlandet i stedet for å selge formatet som andre lager nyinnspillinger av.

– Jobben nå er å selge den engelske versjonen. Vi har jo hoppet over «remake»-leddet, og det har ingen gjort før. Finansieringsmodellen er basert på å få inn penger fra videresalg, så det er en ny metode vi vil se om fungerer. Det er spennende, sier produsenten.

Torsdag ble de ferdige med den første episoden på engelsk. Tangen forteller at de har vist den norske versjonen til flere aktører, men at de har ventet på den engelske.

– Vanligvis kunne vi solgt den norske serien på forhånd, men nå har vi holdt igjen for å se prisen på den engelske versjonen. Der har vi ikke noe sammenligningsgrunnlag. Modellen utfordrer de etablerte rutinene. Vi mener det er mer verdt å ha en engelsk versjon, så de slipper å lage en egen, eller at vi får samme sum, men kan selge serien i flere territorier, sier han.

Produsenten tror til og med de andre skandinaviske landene vil ønske den engelske versjonen fremfor den norske.

– Det gir jo også skuespillerne et vindu til å vise seg fram i nye markeder, vi ønsker også å eksportere skuespillerne, påpeker Tangen.