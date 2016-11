Vil lage «Jul i Skomakergata» på film

Etter mange år uten «Jul i Skomakergata» på skjermen, jobbes det nå med å utvikle film om det velkjente universet.

Det er produksjonsselskapet Nordisk Film som har søkt om støtte til å utvikle spillefilmen «Jul i Skomakergata». Norsk Filminstitutt har gitt dem 25.000 kroner i tilskudd til såkalt pakkefinansiert utvikling av spillefilm.

Sigurd Mikal Karoliussen i Nordisk Film Production er produsenten bak filmplanene. Han har tidligere produsert «Age of Heroes» (2011), «Reisen til julestjernen» (2012) og dokumentaren om sjakk-verdensmesteren, «Magnus», som kom i år.

– «Jul i Skomakergata» er en av våre kjæreste julehistorier, og nå som NRK ikke viser den lenger, har vi veldig lyst til å se om det er mulig å ta den til kinolerretet, sier Karoliussen.

Akkurat nå ser produsenten etter riktig måte å jobbe fram et manus på.

– Vi er på et ekstremt tidlig stadium, men jeg synes hadde vært fantastisk å få laget «Jul i Skomakergata» for kino. Historien handler om å glede seg til jul, og det savner jeg i nyere julehistorier. Det hadde vært gøy å få lage en film der det å glede seg til jul er kjernen, fastslår han.

BESTEFAR: Henki Kolstad med barnabarnet Marius Kleppe Kolstad, som spilte Jørgen i den originale TV-serien. Foto: Jan Nordby , NRK

Å adaptere en velkjent julefortelling til et moderne kinopublikum er ikke noe nytt for Karoliussen. Han sto som kjent bak den nye versjonen av «Reisen til Julestjernen» fra 1976, som ble sett av nær 475.000 nordmenn i 2012 og 2013.

– Jeg syntes det var veldig gøy å ta tak i «Reisen til Julestjernen», så det hadde vært utrolig morsomt å få til «Jul i Skomakergata». Men det er krevende: Originalen er laget i en annen tid og for et helt annet medium. Vi kan ikke lage filmen slik man laget julekalenderen på 70-tallet, understreker produsenten.

Julekalenderen «Jul i Skomakergata» ble produsert av NRK og først sendt i 1979. Manuset er skrevet av barnebokforfatter Bjørn Rønningen og regien var ved Grete Høien, som senere sto for både manus og regi for «Vertshuset den gyldne hale» i 1989 og «Sesam Stasjon» året etter.

Bjørn Rønningen har ikke anledning til å snakke med VG, men sier via Karoliussen at han synes det er svært hyggelig at «Jul i Skomakergata» kan finne veien til kinolerretet, og at han følger med i spenning på den videre utviklingen.

Karoliussen sier at han lenge har vært i dialog med opphavsmann Rønningen og at Nordisk Film har inngått en opsjonsavtale med Rønningen om filmrettighetene til «Jul i Skomakergata». NRK Super oppgir til VG at NRK eier serieuniverset og varemerket, og at det må avklares med NRK om noen ønsker å lage film av dette universet. Produsenten sier at han er åpen for en dialog om de utvikler filmen videre.

Krav om «Skomakergata»-retur

En pakkefinansiert utvikling av spillefilm innebærer ifølge NFI at man søker om utvikling av minst tre filmer. Det er normalt lang vei fra tilskudd til utvikling av film og til filmen blir realisert, og langt fra alle prosjekter som utvikles blir til ferdig kinofilm.

I TV-serien spilte Henki Kolstad Skomaker Andersen, mens Nora Brockstedt var Fru Enebær, Per Asplin spilte Politimester Klinke og Knut Risan trakterte Blomsterhandler Rosengren. Andre kjente rollefigurer var den snakkende tøffelen Tøfflus (Åsmund Huser hadde stemmen) og jenta Stine, spilt av Tone E. Eriksen.

Etter 11 år borte fra skjermen, og egne protestgrupper på sosiale medier som krevde å få serien tilbake i førjulen, gjorde NRK den i fjor tilgjengelig på nett på NRK TV. I 2014 fikk NRK 1200 henvendelser per brev eller telefon som ba om å få julekalenderen tilbake, ifølge Dagsavisen.

Mens NRK i mange år ikke hadde rettigheter til å vise serien, fikk de i desember 2014 til en avtale med rettighetsorganisasjonen Norwaco om at alt de produserte før 1997 kunne gjøres tilgjengelig på NRK TV. Norwaco opplyser at de forvalter rettighetene for «Jul i Skomakergata» blant annet når den brukes i NRK TV.

Da «Jul i Skomakergata» ble satt opp på Oslo Barneteater i 2008, med regi av Julie Winge og manus av Victoria Winge og Bjørn Rønningen, spilte Marius Kleppe Kolstad bestefaren Henki Kolstads rolle som Jens Petrus Andersen. Marius hadde rollen som Jørgen i den originale TV-serien.

