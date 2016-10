«Vikingane»-Trond: Det ekleste var å bli «tisset» i munnen

Trond Fausa Aurvåg (43) spiller trellen Rufus i «Vikingane». I en scene ble han tisset på, mens han i en annen fikk avføring smurt i munnen.

Aurvågs rollefigur Rufus fra Roma blir nemlig røvet til vikinglandsbyen på tokt, og føyer seg ikke lett inn som ydmyk trell. Rufus er skuespiller med svært så høye tanker om seg selv, og forsøker å klage på både arbeidsforhold og losji. Det får noen ganske så kvalmefremkallende konsekvenser - i hvert fall for seerne.

– Du har fått en del av de ekleste scenene. Hvordan var de å spille inn?

«Vikingane» * Norsk humorserie i seks deler, satt i vikingtiden, men med hverdagslige problemer. * Med bl. a: Kåre Conradi, Silje Torp, Trond Fausa Aurvåg, Henrik Mestad, Marian Saastad Ottesen, Nils Jørgen Kaalstad og Kristine Riis. * Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen er manusforfattere og regissører. * Produsert av Anders Tangen i Viafilm og Øyvind Thoen i NRK Humor. * Budsjett på rundt 20 millioner kroner. * Alle episodene ligger på NRK TV, og serien sendes fredager på NRK1.

– Det som var mest ekkelt, var å bli pisset i munnen. Det var bare vann, selvfølgelig, men så er det litt kaldt, og så renner det kalde vannet nedover i nakken, forteller Trond til VG.

I en annen scene, tuktes han ved at en viking presser en finger han har hatt i baken inn i munnen på trellen.

– Det han hadde på fingeren var jo sjokolade – den deiligste belgiske sjokoladen du kan få tak i. Man må bare spille det som alle andre scener. Det er jo gøy, sier skuespilleren.

Han tror ikke han selv hadde dugd som viking år 790:

– Jeg tror jeg hadde vært en ubrukelig viking. Å slåss og sånne ting har jeg ikke anlegg for. Men jeg ville heller vært en viking enn en trell! De hadde ikke noe sted å rømme, og prøvde de kom de bare til nabogården eller fikk fingre eller nesa kappet av. Det er jo ganske brutalt.

KUES: Trellen Rufus (Trond Fausa Aurvåg) er i ferd med å få en bedriten lærepenge av vikingene, Viljar (Mads Jørgensen) og Ragnar (Mikkel Bratt Silset). Foto: , NRK

En leirskole på jobb



Aurvåg ser på innspillingsukene i vikinglandsbyen Avaldsnes på Karmøy som «en slags leirskole», til tross for enorme mengder jobb.

– Det var jobbing nesten hele tiden. Du drar opp tidlig, filmer, drar hjem og spiser middag. Så er det leseprøve, og så gikk du på rommet for å pugge tekst. Jeg måtte pugge den engelske teksten, siden vi tok den norske og engelske om hverandre. Da gikk det ikke an å improvisere – du måtte kunne det. Vi fant raskt ut at den engelske teksten måtte vi bare pugge, forteller han og legger til:

PUGGET ENGELSK: Skuespiller Trond Fausa Aurvåg på pressetreffet for «Vikingane» der han snakket med VG. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Den norske teksten er man vant til å improvisere rundt. Vi vet hvor vi skal med scenen, og så kan du mer eller mindre si det med dine egne ord. Men det går ikke på et fremmedspråk. Da har i hvert fall ikke jeg vokabular nok til å improvisere.

«Vikingane» er nemlig, som et forsøk på en ny forretningsmodell der man også lager internasjonal versjon samtidig, spilt inn på både norsk og engelsk.

Været var verst



– Det er norsk-engelsk. Vi la oss på et minste felles multiplum, så de som var veldig gode i engelsk måtte jekke seg ned litt, så alle ble mer eller mindre på samme nivå, sier Trond.

– Hva var mest utfordrende?

– Det som var det verste var været. Selv om vi var ganske heldig med været, var det et par dager der det var hagl og snø og regn om hverandre, og da hadde vi ikke tid til å vente på at de skulle bli bedre vær, og måtte bare filme. Vi er jo vant til å stå og vente og fryse, men når du er våt i tillegg, da gikk dagene litt tregere enn vanlig, medgir han.