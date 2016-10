«Vikingane»-skuespillernes barn ble syk under innspilling: Måtte på legevakt i vikingkostyme

Marian Saastad Ottesen og samboer Nils Jørgen Kaalstad spiller sammen i TV-serien «Vikingane». Det bød på problemer da det yngste barnet måtte på sykehus under innspillingen.

TV-serien «Vikingane» er en humoristisk vri på livet som viking i år 790, og er blant annet spilt inn ved vikinglandsbyen på Avaldsnes utenfor Haugesund.

Marian Saastad Ottesen (40) og forloveden Nils Jørgen Kaalstad (37) har jobbet sammen mange ganger. Men denne gangen var de begge på settet samtidig i flere uker, og med barn på to og fire år, var det ikke helt fritt for utfordringer.

– Det var logistikken som var utfordringen, men der er jo Marian veldig god. Det var skikkelig opplegg! Fastslår Nils Jørgen, kalt Jøgge, til VG.

– Innspillingen varte i seks uker, og vi satte opp en plan for hver dag i seks uker. Jeg pendlet samtidig til Oslo, for jeg spilte i «Mysterier» og begynte etter hvert med prøver på «Borkman», så barna var litt hjemme med barnevakt, litt med på settet med barnevakt, litt med besteforeldre. Det var et skikkelig lappeteppe men det gikk helt på skinner, sier hun og tillegger:

Falsk krupp



– Bortsett fra at toåringen selvfølgelig fikk falsk krupp i Haugesund og ble lagt inn på sykehus.

Dermed troppet skuespillerne opp på legevakten i full vikingmundur, som rollefigurene høvdingfruen Hildur og krigeren Arild.

– Det var sånn: «Vi er ikke med i noen sekt, vi holder på med en TV-serie», forteller Marian.

VIKINGENE: Fra venstre: Silje Torp (Frøya), Mads Jørgensen (Viljar), Jon Øigarden (Jarl Varg), Nils Jørgen Kaalstad (Arvid), Mariann Saastad Ottesen (Hildur), Henrik Mestad (Høvding Olav), Mikkel Bratt Silset (Ragnar), Kristine Riis (Liv), Kåre Conradi (Orm), Øystein Martinsen (Kark) og Trond Fausa Aurvåg (Rufus). Foto: Glenn Meling/Finn Erik Johannessen , NRK

– Det gikk heldigvis veldig bra, men akkurat da vi var på settet med alle kyra og geitene, og ser bort på barnevognen med barnevakten og barnet begynner å hoste hardt, da var det bare å få gjort unna det man skulle og få kommet seg av gårde!

Hårete par



I et halvt års tid måtte de begge gå med hår-«extensions» for å kunne gå inn og ut av rollene som vikinger.

– Vi hadde sykt mye hår. Når vi kom og hentet i barnehagen i den perioden, var vi «The Hairy Couple», medgir Marian.

«Vikingane» * Humorserie i seks deler. * Med bl. a: Kåre Conradi, Silje Torp, Trond Fausa Aurvåg, Henrik Mestad, Marian Saastad Ottesen, Nils Jørgen Kaalstad og Kristine Riis. * Produsert av Anders Tangen i Viafilm og Øyvind Thoen i NRK Humor. * Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen er manusforfattere og regissører. * Legges ut på NRK TV 14. oktober, og sendes på NRK1 fra 21. oktober.

Men vikingkrigeren Arild var langt fra den rareste «looken» hun har måttet se samboeren gå i over tid.

– Han var verre da han spilte vekter i «Samurai Sikkerhet» og var spraytannet med bleket hår. Da så han så grusom ut at naboene ringte på bare for å få se på Jøgge. Nå hadde han det lange håret, men bortsett fra det var han ganske normal. Jøgge ser nesten kulere ut som viking enn i nåtid – det skal du ha, sier hun og smiler mot kjæresten.

– Nå føler man seg kul, da, for én gangs skyld. Det er vel forskjellen, sier Kaalstad smilende og legger til:

– Det er gøy å kle seg ut som en viking og skyte litt pil og bue.

På settet hadde de egen pil og bue-lærer, og måtte trene kampscene-koreografi med stuntmenn fra Skottland.

Leirskolestemning



– Det inngikk også etter de lange dagene. Når du er ferdig med innspilling og leseprøver er det trening med skottene halv ett på natten. Det var hardt arbeid, men kjempegøy, sier han, og fortsetter:

– Det var ingen som klaget på de lange dagene, for du har jo hatt det så gøy. Det blir leirskolestemning når man er på et sånt sted. Det ble veldig lange dager, men det var bare å få unna det man hadde å gjøre.

Innspillingen måtte gå fort. På 28 dager skulle både norsk og engelsk versjon av seks halvtimesepisoder spilles inn.

I AKSJON: Marian (t.h.) som Hildur, kona til høvdingen, og Kåre Conradi som høvdingens litt stakkarslige og slu bror Orm. Bak dem skimtes Nils Jørgen Kaalstad som landsbyens store kriger Arvid. Foto: , NRM

– Så lenge du ikke snublet i noen ord, gikk man bare videre – så det er mange «one-takes» i serien. Så lenge det ikke var noe spesielt å utsette, gikk vi videre til neste bilde. Det var ikke 15 tagninger, for å si det sånn, forteller han.

– Og det ble spilt inn på engelsk samtidig?

– Ja, det er jo helt sykt. Det er det ingen som har sett ennå. Det kan bli litt flaut for oss, men i beste fall eksotisk for en utlending å se vår stotrende dårlige engelsk, sier Kaalstad.

Krevende med «dårlig» engelsk



Skuespillerne skulle nemlig snakke norsk-engelsk i Thor Heyerdahls ånd, men med korrekt grammatikk.

– Det var litt krevende, faktisk, sier Ottesen og forteller hvordan de måtte bli enige om i hvilken rekkefølge de skulle ta de norske og engelske replikkene i de ulike utsnittene av en scene.

– Det ble skikkelig kok i hodet. Om vi prøvde å gjøre oss litt gode, fikk vi beskjed: «nei, nei, nå er det for bra!», sier hun.

Ottesen og Kaalstad ble kjærester da de spilte i samme forestilling på Kruttårnteateret i Stavern i 2008. Siden da har minst én av dem vært med i forestillingene der hver sommer.

– Vi spilte «Aladdin». Jøgge var sultanen og jeg var prinsesse Jasmin. Det var en supersommer for oss, sier Marian om møtet.